Волонтеров призвали помочь в благоустройстве территории музеев в Подмосковье

Музеи Подмосковья готовятся к летнему сезону, восстанавливая исторический ландшафт, благоустраивая конюшни и высаживая деревья, во всем этом могут принять участие все желающие, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Государственные и муниципальные музеи готовятся к летнему сезону. И эта работа проводится ежедневно. В благоустройстве исторических ландшафтов и в уходе за деревьями, высаженными Чеховым, Достоевским и Чайковским, могут принять участие и волонтеры. Для того, чтобы посетителям было удобно, в летний период рабочее время музеев будет увеличено на час», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Так, к летнему сезону сотрудники музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» проводят комплекс работ по благоустройству территории: обновляется разметка на музейной парковке, прочесываются газоны, высаживаются цветы, идет покраска заборов и бордюров.

Специалисты службы эксплуатации МВК «Новый Иерусалим» готовятся к летнему масштабному ремонту всех инженерных систем, а также обновлению противопожарных систем. Будут восстанавливаться дренажные системы для отвода грунтовых вод, система ливневых стоков, готовятся мероприятия по гидроизоляции фундаментов.

«Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово» начал активную работу по благоустройству, ведь лето — это время неспешных прогулок, семейных фотосессий, чаепитий в тени деревьев мелиховского сада. Сотрудники музея проводят все необходимые работы по приведению чеховского сада в порядок после зимы: окапывают и белят деревья, высаживают молодые саженцы плодовых деревьев», — добавляется в материале.

В чеховский сад нельзя сажать случайные цветы, ассортимент должен быть тщательно сверен с многочисленными упоминаниями в письмах Антона Павловича, с каталогами, по которым он выписывал растения из питомников. Прежде всего это розы. Очень хорошо перезимовали розы в Мелихове, в том числе и сорт « Антон Чехов ».

Совместно с дендрологами проводится омолаживающая обрезка деревьев, посаженных Чеховым: лип, берлинских тополей, сирени. Работы по благоустройству будут продолжаться до середины мая. Как только установится теплая погода, из музейной теплицы в клумбы будут высажены виола, бегония, петуния.