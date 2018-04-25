Задолженность по муниципальным контрактам на 3 млн руб погасили в Озерах

По требованию Озерской городской прокуратуры погашена задолженность по муниципальным контрактам в размере свыше 3 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Озерская городская прокуратура проверила исполнение действующего законодательства муниципальными заказчиками. Установлено, что на поднадзорной территории не были оплачены работы и услуги по 17 исполненным муниципальным контрактам в образовательной сфере.

«По результатам проверки прокуратура внесла начальнику управления образования городского округа Озеры и муниципальным заказчикам представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Принятыми мерами прокурорского реагирования задолженность в размере более 3 миллионов рублей перед исполнителями муниципальных контрактов погашена.