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Фестиваль «Улыбка весны» стартует в Железноводске 1 мая
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Фестиваль «Улыбка весны» стартует в Железноводске 1 мая 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Праздничный фестиваль «Улыбка весны» проведут в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города-курорта.
Полюбившиеся горожанам танцевальные вечера вернутся 1 мая. Они будут проходить на площади перед Пушкинской галереей каждый день до конца лета. Задавать настроение танцорам будет эстрадно-духовой оркестр. Для тех, кто всегда мечтал научиться танцевать, артисты проведут несколько мастер-классов.
На «Смирновском источнике», в свою очередь, запустят живописный свето-музыкальный фонтан.
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