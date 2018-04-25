Фестиваль «Улыбка весны» стартует в Железноводске 1 мая

Праздничный фестиваль «Улыбка весны» проведут в Железноводске , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города-курорта.

Полюбившиеся горожанам танцевальные вечера вернутся 1 мая. Они будут проходить на площади перед Пушкинской галереей каждый день до конца лета. Задавать настроение танцорам будет эстрадно-духовой оркестр. Для тех, кто всегда мечтал научиться танцевать, артисты проведут несколько мастер-классов.

На «Смирновском источнике», в свою очередь, запустят живописный свето-музыкальный фонтан.