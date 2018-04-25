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Витушева проинспектировала акваторию и и береговую линию Москвы‑реки и Оки
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Витушева проинспектировала акваторию и и береговую линию Москвы‑реки и Оки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева провела спецоперацию «Береговая линия», целью которой является выявление свалок и навалов мусора в прибрежных зонах Оки и Москвы-реки.
«Сначала в воздух был поднят радиоуправляемый квадрокоптер. С его помощью инспекторы обследовали 5 километров береговой линии реки Москва. Путем визуального осмотра были занесены в протокол два кубометровых навала мусора у Бобреневского моста; замусоренность у опоры железнодорожного моста через реку Оку и скопления мусора на водной глади, попавшие туда в результате поднятия воды», — рассказала Витушева.
Далее проверка акватории рек продолжилась с катера. В ходе обследования 10 километров береговой линии реки Ока в протокол инспекции попали конкретные адреса прибрежной зоны реки Ока, требующие уборки.
«Кроме того, инспекторы взяли «на карандаш» ненадлежащее состояние и содержание муниципального пляжа и места отдыха на воде в микрорайоне Щурово», — продолжила глава Госадмтехнадзора Московской области.
По словам руководителя надзорного ведомства, при проведении осмотра рек установлено, что больше всего береговая линия замусорена мелкими бытовыми отходами в местах удобного подхода к воде, а в воду мусор попал с берегов во время разлива. Все выявленные нарушения были запротоколированы.
«В соответствии с протокольными решениями собственники замусоренных территорий будут установлены и к нарушителям — собственникам территорий, находящихся в прибрежной зоне, будут приняты меры административного воздействия», — прокомментировала ход операции «Береговая линия» Витушева.
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