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Госадмтехнадзор на выявил серьезных нарушений при объезде участка МЖД
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Госадмтехнадзор на выявил серьезных нарушений при объезде участка МЖД 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области совместно с представителями ОАО «РЖД» и ОАО «ЦППК» произвели комиссионный объезд Ярославского направления Московской железной дороги, все выявленные нарушения исправлялись на месте, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
Объезд произведен от станции «Перловская» до станции «Бужаниново» по территории трех муниципальных образований — городского округа Мытищи, Пушкинского и Сергиево-Посадского районов. В первую очередь таким способом инспекторы проверяют популярные туристические направления, а также маршруты, задействованные в связи с проведением чемпионата мира по футболу.
«Все выявленные в процессе инспекции на мотрисе вдоль Ярославского направления железной дороги нарушения инспекторы занесли в протокол с конкретными сроками устранения», — сказала Витушева.
Также она сообщила, что в протокол в ходе объезда на территории Мытищ попали граффити на внутренней стороне нового шумозащитного экрана. Экран еще не сдан в эксплуатацию, но на нем уже стихийно возникают несанкционированные надписи и граффити.
Наиболее непрезентабельный вид имела территория Пушкинского района. На прилегающей территории к железной дороге инспекторы зафиксировали навалы мусора с тыльной стороны гаражно-строительных кооперативов и в населенных пунктах — содержание этих территорий является зоной ответственности муниципалитета.
«Чище всего оказалась железная дорога на территории Сергиево-Посадского муниципального района», — добавила Витушева.
По ее словам, время проезда автомотрисы с инспекторами планируется таким образом, чтобы не создавать затруднений для движения пригородных пассажирских поездов.
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