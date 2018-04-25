Госадмтехнадзор на выявил серьезных нарушений при объезде участка МЖД

Объезд произведен от станции «Перловская» до станции «Бужаниново» по территории трех муниципальных образований — городского округа Мытищи , Пушкинского и Сергиево-Посадского районов. В первую очередь таким способом инспекторы проверяют популярные туристические направления, а также маршруты, задействованные в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

«Все выявленные в процессе инспекции на мотрисе вдоль Ярославского направления железной дороги нарушения инспекторы занесли в протокол с конкретными сроками устранения», — сказала Витушева.

Также она сообщила, что в протокол в ходе объезда на территории Мытищ попали граффити на внутренней стороне нового шумозащитного экрана. Экран еще не сдан в эксплуатацию, но на нем уже стихийно возникают несанкционированные надписи и граффити.

Наиболее непрезентабельный вид имела территория Пушкинского района. На прилегающей территории к железной дороге инспекторы зафиксировали навалы мусора с тыльной стороны гаражно-строительных кооперативов и в населенных пунктах — содержание этих территорий является зоной ответственности муниципалитета.

«Чище всего оказалась железная дорога на территории Сергиево-Посадского муниципального района», — добавила Витушева.

По ее словам, время проезда автомотрисы с инспекторами планируется таким образом, чтобы не создавать затруднений для движения пригородных пассажирских поездов.