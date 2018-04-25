Освещение установят на улице Магистральной в Балашихе до конца лета

Освещение, искусственные неровности и дорожные знаки установят на улице Магистральной в микрорайоне Северное Кучино в Балашихе до конца лета. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе приема жителей.

С просьбой провести благоустройство на улице Магистральной к главе Балашихи обратились жители микрорайона Северное Кучино Геннадий Шпинев и Ольга Прохорова . Они рассказали Сергею Юрову , что после того, как на улице Магистральной положили новый асфальт, машины стали ездить с большой скоростью и стало небезопасно переходить дорогу.

У нас в этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева выделено около 100 миллионов на установку освещения на улицах Балашихи. В 2018 году мы планируем закончить установку освещения, в том числе и на улице Магистральной. Также там в летний период будут установлены искусственные неровности и дорожные знаки

— Сергей Юров.

С вопросом по ремонту кровли к главе Балашихи обратилась жительница дома 11/1 по шоссе Энтузиастов Марина Бобинова. Зимой в этом доме произошла протечка, которую устранила управляющая компания.

В рамках капитального ремонта в доме 11/1 по шоссе Энтузиастов в 2018 году предусмотрена замена внутренних инженерных систем. По лимитам там не была предусмотрена замена кровли. По вашему обращению мы обратились в фонд капитального ремонта. В мае мы проведем обследование, деньги будут выделены подрядчику и работа будет проведена

— Сергей Юров.

Он добавил, что к работам по ремонту кровли подрядная организация должна приступить в мае. После окончания отопительного сезона начнутся работы по восстановлению инженерных коммуникаций.

В ходе личного приема Сергей Юров рассмотрел также вопросы об улучшении жилищных условий жителей, выделении земельного участка мотоклубу, благоустройству улицы Орджоникидзе и другие. Всего на прием к главе Балашихи пришли восемь человек.