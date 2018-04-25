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«Зима задержалась, но…»: что Азаров рассказал Путину о Самарской области
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«Зима задержалась, но…»: что Азаров рассказал Путину о Самарской области 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре еще многое предстоит сделать в сфере благоустройства до начала чемпионата мира по футболу. Об этом врио губернатора Дмитрий Азаров сообщил Владимиру Путину в среду, 25 апреля, во время встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва.
Путин поговорил с выпускниками, которые возглавили регионы
— Подготовка региона к матчам чемпионата мира по футболу — отдельная забота. Многое что предстоит сделать в сфере благоустройства, тестирования работы служб, сервисов. Зима задержалась, но уверен, что всё будет на самом высоком уровне, чтобы праздник в полной мере состоялся, — сказал глава региона.
Сдать в эксплуатацию стадион «Самара Арена» должны 26 апреля. А уже 28 числам там пройдет первый тестовый матч.
Также он сообщил главе государства о подготовке к весенне-полевым работам.
— В регионе рабочая обстановка. Внимательно следим за паводковой ситуацией, чтобы на опережение сработать, не допустив какой‑то беды. Готовимся к весенне-полевым работам. У нас зима подзадержалась, и понимаем, что посевные работы будут проводиться в более сжатые сроки, надо полностью здесь мобилизоваться, — рассказал Дмитрий Азаров.
Президент попросил поподробнее рассказать о выполнении своего поручения по включению Самарской области в транспортную стратегию России.
— По корректировке транспортной стратегии России мы движемся вместе с Министерством транспорта РФ. Мы ездили в Красноярск на заседание правительственной комиссии, которую возглавляет Аркадий Владимирович Дворкович (вице-премьер РФ. — Прим. ред.). Понятно, регионы между собой в некоторой степени конкурируют, важнейший проект — «Шёлковый путь», поэтому сейчас это находится в стадии технико-экономического обоснования. Есть взаимопонимание с Минтрансом, что то узкое горлышко маршрута, которое есть на территории Самарской области, — проблема. Нужно разрешать эту задачу, — сообщил врио губернатора.
В транспортную стратегию РФ планируют включить проект строительства моста через Волгу в районе села Климовка. Его протяженность составит 3,8 километра. Специалисты также возведут 142 километра автобана. 63.ru публиковал схему размещения моста.
Изначально региональные власти планировали строить мост на условиях государственно-частного партнерства. Чтобы проект окупился, чиновники рассматривали возможность введения платного проезда.
63.ru: последние новости
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