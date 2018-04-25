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Фирму в Клинском округе оштрафовали за неисполнение предписания Россельхознадзора
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Фирму в Клинском округе оштрафовали за неисполнение предписания Россельхознадзора 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
ООО «Кубаньстрой», являющееся арендатором земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Клин в Подмосковье, привлекли к ответственности за невыполнение в срок предписания управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«За невыполнение в срок предписания управления в отношении ООО «Кубаньстрой» был составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства и материалы дела направлены по месту регистрации юрлица в судебный участок №99 Хостинского района Сочи для принятия решения», — говорится в сообщении.
При проведении проверки сотрудники ведомства установили, что на участке не проводились работы по рекультивации нарушенных земель, участок зарос древесно-кустарниковой и сорной растительностью.
«В апреле 2018 года решением мирового суда ООО «Кубаньстрой» привлечено к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
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