Фирму в Клинском округе оштрафовали за неисполнение предписания Россельхознадзора

ООО «Кубаньстрой», являющееся арендатором земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Клин Подмосковье , привлекли к ответственности за невыполнение в срок предписания управления Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За невыполнение в срок предписания управления в отношении ООО «Кубаньстрой» был составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ , повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства и материалы дела направлены по месту регистрации юрлица в судебный участок №99 Хостинского района Сочи для принятия решения», — говорится в сообщении.

При проведении проверки сотрудники ведомства установили, что на участке не проводились работы по рекультивации нарушенных земель, участок зарос древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

«В апреле 2018 года решением мирового суда ООО «Кубаньстрой» привлечено к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.