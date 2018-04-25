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Эксперты сообщили, какой город исчезнет в Приморье
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Эксперты сообщили, какой город исчезнет в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Специалисты в области урбанистики составили список российских городов, которым в обозримом будущем грозит исчезновение, в подборку попал и населенный пункт из Приморья, сообщает PRIMPRESS.
Оказалось, что речь идет об Артеме. По мнению экспертов, предтеча трагедии берет свое начало в 2000 году, когда в городе закрылась последняя шахта — это подкосило местную экономику.
«Люди стали массово покидать город. Его население тает на глазах. Точками притяжения рабочей силы здесь остались лишь Артемовская ТЭЦ и международный аэропорт «Владивосток», — пишут авторы рейтинга, которых цитирует портал «Rambler Weekend».
Далее эксперты сообщают о том, что Артем входит в число лидеров среди приморских городов по числу краж и преступлений, связанных с наркотическим оборотом. Специалисты приходят к неутешительному выводу:
«До конца текущего столетия Артем, скорее всего, прекратит свое существование. Даже если город не покинут все жители, его поглотит столица Приморья».
Отметим, что в список вымирающих городов вошли также Новокузнецк, Норильск, Иваново, Воркута, Артемовск и Верхоянск. В целом, по мнению экспертов, до конца века в Росии могут исчезнуть не менее 300 городов.
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