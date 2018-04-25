Эксперты сообщили, какой город исчезнет в Приморье

Специалисты в области урбанистики составили список российских городов, которым в обозримом будущем грозит исчезновение, в подборку попал и населенный пункт из Приморья, сообщает PRIMPRESS.

Оказалось, что речь идет об Артеме. По мнению экспертов, предтеча трагедии берет свое начало в 2000 году, когда в городе закрылась последняя шахта — это подкосило местную экономику.

«Люди стали массово покидать город. Его население тает на глазах. Точками притяжения рабочей силы здесь остались лишь Артемовская ТЭЦ и международный аэропорт «Владивосток», — пишут авторы рейтинга, которых цитирует портал «Rambler Weekend».

Далее эксперты сообщают о том, что Артем входит в число лидеров среди приморских городов по числу краж и преступлений, связанных с наркотическим оборотом. Специалисты приходят к неутешительному выводу:

«До конца текущего столетия Артем, скорее всего, прекратит свое существование. Даже если город не покинут все жители, его поглотит столица Приморья».