До конца столетия в Приморье исчезнет целый город

Эксперты в области урбанистики составили список городов России , население которых буквально тает. В этот список вошел и город Артем в Приморском крае . Об этом сообщил PRIMPRESS.

Главной причиной исчезновения приморского города называется закрытие последней шахты в 2000 году. Специалисты отмечают, что после закрытия шахты городская экономика пошла под откос, а горожане начали уезжать из Артема целыми семьями. Кроме того, Артем является одним из лидеров по уровню преступности среди городов Приморья.

До конца текущего столетия Артем, скорее всего, прекратит свое существование. Даже если город не покинут все жители, его поглотит столица Приморья

— специалисты.

В Приморье подписано соглашение о создании современного стрелкового учебного центра в Артемовском городском округе для туристов и горожан.