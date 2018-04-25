«У богатых свои причуды»: Юлианна Караулова вышла на улицу в спорном наряде

Юлианна Караулова решила пройтись по улицам столицы и даже успела запечатлеть этот момент, сделав селфи в полный рост. Артистка поделилась фотоснимком прогулки с подписчиками Инстаграма, однако получила много негативных комментариев из-за своего необычного костюма.

Выбор наряда Юлианны для прогулки по Москве показался поклонникам довольно странным. Мало того, что он, по мнению комментирующих, слишком лёгок для прохладной погоды, он еще и напоминает пижаму. Фолловеры признались, что артистка выглядела нелепо и даже, вероятно, приковывала к себе внимание окружающих не из-за своего звездного статуса, а из-за причудливого имиджа. Фанаты побеспокоились за здоровье певицы, ведь ветер на улице был действительно пронизывающий, а короткие и тонкие брюки наверняка пропускали холод. Однако певица поспешила успокоить взволнованных почитателей, заверив, что она приехала на Патриаршие пруды на своей машине.

В очередной раз пользователи рунета убедились, что звезды одеваются порой более чем недепо. Был ли это выбор стилиста, или же Юлианна доверилась собственному вкусу, по словам подписчиков, не имеет значения. Обитатели Инстаграма отметили, что профессиональные имиджмейкеры подбирают ещё более несочетаемые элементы одежды, отправляя артистов на красную дорожку на суд народа. Караулову попросили пересмотреть свой гардероб, ведь в нем, как сказали фанаты, есть много достойных образов. «Пижаму забыли переодеть?» «Юля, вы шутите?» «Да ну, это какой то прикол!» «У богатых свои причуды» «Снимите этот ужас!»

Юлианна Караулова любит публиковать свои снимки в микроблоге, однако признается, что вынуждена надевать некую маску. По ее словам, улыбаться стало не модно, а поэтому артистка чаще всего на снимках предстает с серьезным лицом.

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