В Тихвине началась масштабная генеральная уборка

Тихвине стартовал общегородской субботник, масштабный план которого логичнее было бы назвать месячником по благоустройству. По предварительным данным, участвовать в весенней уборке будут около 1400 человек.

Разработан план, определены территории, за каждой из которых закреплены ответственные лица. Официально акция началась в минувшие выходные: на территориях Тихвинского городского поселения работы по наведению чистоты выполняли старосты и жители.

В течение недели сотрудники районной администрации будут приводить в порядок берег реки Тихвинки, склон напротив домов №№11, 12, 17 и 18 в 4-м микрорайоне, берег Вязитского ручья от моста в 7-м микрорайоне до улицы Карла Маркса, территорию по периметру лыжероллерной трассы и биатлонного стрельбища, вдоль стадиона «Кировец». В этих работах примут участие также работники районного Дома культуры, Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь», филиала Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области , 28-го отряда Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области, других организаций.

До середины мая в акции примет участие коллектив Тихвинского вагоностроительного завода. Заводчане очистят от мусора улицу Центролитовскую от перекрестка с Красавским шоссе до заводоуправления, наведут порядок на пути к восточной проходной. 4 мая к генеральной уборке присоединятся городские депутаты, члены общественного совета и совета ветеранов, их фронтом работ будет Захаровский парк.

Работы по благоустройству продолжатся до 19 мая. За это время работники ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» приведут в порядок территорию в районе Новгородского шлюза. Представители Тихвинского ферросплавного завода приведут в порядок территорию за парковкой предприятия. В зоне ответственности ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина» — улица Тверской шлюз, ведущая на водозабор. Работники ООО «Арт Стоун Мастер» благоустроят афганское воинское захоронение, а также поработают на старом кладбище в районе улицы Гагарина. Работники общеобразовательных учреждений, сотрудники ОМВД России по Тихвинскому району, представители филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области наведут чистоту на прилегающих территориях. В привокзальном сквере порядок наведут работники МБУ «Зеленый город». На территории вокруг памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов (в сквере между улицами Советской и Новгородской) поработают представители организации «5,45».

Активную работу по привлечению жителей к работам по благоустройству проводят старосты, товарищества собственников жилья и управляющие компании — АО «Жилье», ООО «Возрождение», ООО «КСТМ», ООО «Тихвин Дом», ООО «ТУЖКХ». Их сотрудники организуют уборку придомовых территорий: информируют жителей о проведении субботника, обеспечивают всех желающих необходимым инвентарем.

Тихвинцы могут и сами проявить инициативу, организовать генеральную уборку у своих домов, во дворах, на своих улицах. Подробную информацию можно получить в комитете жилищно-коммунального хозяйства районной администрации по телефону 78-601.