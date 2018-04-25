Эксперты обсудили уровень российского технологического суверенитета: отставание ведет к зависимости

Круглый стол в Совфеде

Энергообеспечение, связь, городское хозяйство и другие сугубо мирные сферы жизни сегодня приобретают черты «критической инфраструктуры», грозящей стать наиболее вероятным плацдармом современной войны. Одной из особенностей этой войны станет способность атакующей стороны заметать следы и уходить от возмездия. Для того, чтобы успешно отбивать технологические атаки недругов, страна должна обладать высоким уровнем технологической независимости, без которой любое современное государство обречено рано или поздно утратить независимость политическую, эту тему обсуждали российские сенаторы и эксперты на круглом столе «Анализ состояния, возможных путей защиты и повышения уровня российского технологического суверенитета».

Среди выступавших на встрече в Совете Федерации был доцент кафедры прикладного анализа факультета политологии МГИМО Андрей Безруков . Он отметил, что современная экономика является «экономикой потоков», и та страна, через которую проходят эти «потоки», является хозяином положения. Многие технологии сегодня относятся к сфере виртуального пространства, где лидируют Соединенные Штаты . В наши дни, располагая необходимыми рычагами, можно отключить свет и связь на всей территории противника, при этом «авторство» подобного нападения можно скрыть, подчеркнул доцент МГИМО. Именно такие войны грозят прийти на смену традиционным военным конфликтам, поэтому принципиальную важность приобретает безопасность «критической инфраструктуры». Создание системы ее безопасности должно относиться к сфере оборонной промышленности.

Безопасной «критической инфраструктуры» нет ни у одной страны мира, однако у России есть исторический опыт Советского Союза, который «не пускали» в мировое технологическое пространство. Если современная Россия пойдет по пути, протоптанном предшественником, и создаст свою собственную систему защиты от технологических угроз, это не только укрепит независимость страны, но и позволит успешно торговать технологиями, которые захотят приобрести «до половины стран мира».