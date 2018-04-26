Кабмин обсудит законопроекты, в том числе о штрафах за оборот в РФ некоторых товаров

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Правительство на очередном заседании рассмотрит в четверг законопроект о штрафах за оборот в РФ некоторых товаров, ряд других законопроектов, а также распределит ассигнования из бюджета на различные цели, в том числе на программу развития семейства самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В повестке заседания обозначено шесть проектов федеральных законов, один из них дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, за исключением случаев приобретения гражданами соответствующих товаров для личных нужд. Законопроект предполагает наложение штрафа за несоблюдение такого запрета: на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Предусматривается также возможность конфискации соответствующих товаров. В частности, запрет на оборот может распространяться на товары, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) таможенные пошлины уплачены по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом ЕАЭС.

Еще одни поправки в КоАП устанавливают административную ответственность должностных лиц организаций государственного сектора за несоблюдение ими порядка составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности. Поправки в закон о сельхозстраховании, которые также рассмотрят члены кабинета министров, расширяют перечень случаев, позволяющих сельхозпроизводителям получать страховое возмещение, среди которых вынужденный убой животных, а также ряд опасных природных явлений и стихийных бедствий. Еще один документ в повестке — законопроект «О таможенном регулировании», который призван привести российское законодательство в области таможенного регулирования и таможенного дела в соответствие с международными договорами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Поправки в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» исключают из сферы его применения отношения, связанные с приобретением долей в уставном капитале хозяйственных обществ, товариществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, а также отношения, возникающие при совместной инвестиционной деятельности на основании договора инвестиционного товарищества. Наконец, законопроект о внесении изменений в Водный кодекс устанавливает возможность использования донного грунта, извлекаемого при строительстве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и других сооружений, расположенных на водных объектах, для создания и содержания внутренних водных путей, поддержания необходимого санитарного состояния водных объектов, создания резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Ассигнования

Правительство также рассмотрит вопросы о выделении бюджетных ассигнований по некоторым направлениям. Так, планируется выделить 6 млрд рублей на затраты по формированию оборотного склада запасных частей самолетов Sukhoi Superjet 100 нового типа, а также на внедрение сервисных бюллетеней, выполнение НИОКР в целях увеличения ресурса воздушных судов, на импортозамещение систем и компонентов самолета и разработку его 75-местной модификации.

Кроме того, кабмин обсудит выделение 3,3 млрд рублей в этом году на ликвидацию несанкционированных свалок в Нижегородской области , среди которых свалка промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигон твердых бытовых отходов «Игумново».

Также правительство выделит регионам 16,3 млрд рублей на частичную компенсацию дополнительных расходов по выплате районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года.

Кроме того, кабинет министров рассмотрит вопрос о компенсации банкам недополученных доходов по льготным кредитам малому и среднему бизнесу. «В соответствии с федеральным бюджетом, на реализацию такой меры поддержки в 2018 году предусмотрено 635,5 млн рублей. Проектом распоряжения правительства предусмотрено увеличение финансирования этой меры поддержки на 805,3 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. По расчетам Минэкономразвития России , эта мера позволит увеличить объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса на сумму не менее 63 млрд рублей.

В завершение заседания правительство рассмотрит вопрос о выделении в текущем году 1 млрд рублей регионам на создание детских технопарков «Кванториум». Такие технопарки создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». В соответствии с паспортом проекта, до конца 2020 года в регионах на условиях софинансирования из федерального бюджета должны быть созданы 85 детских технопарков, в том числе до конца 2018 года — не менее 58 детских технопарков.