«Репортеры без границ» занялись пропагандой русофобии — ОП РФ

В отчете международной правозащитной организации «Репортеры без границ» о свободе прессы в странах мира Россия заняла 148 место из 180, сохранив ту же позицию, что в 2017 и 2016 годах. США , согласно документу, опустились на две позиции, заняв 45 место. Первое и второе места в рейтинге, как и в 2017 году, заняли Норвегия Швеция , а на последней позиции оказалась Северная Корея . «В данном виде это похоже на очередную пропаганду русофобии, постоянно подпитываемую с разных сторон… В целом смахивает на популизм в отношении России и ряда еще государств. Без политики здесь не обошлось», — приводит РИА Новости слова Суторминой.

По ее мнению, составители «местами забыли» об объективности и руководствовались политическими трендами, домыслами и слухами.

Общественница отметила, что не помнит резонансных случаев, произошедших в последнее время, когда журналистам в России препятствовали бы работать. При этом она обратила внимание на то, что российские журналисты сталкиваются с этой проблемой за рубежом. Сутормина привела в пример выдворения представителей российских СМИ с Украины , недопуск их на мероприятия во Франции и ограничения на работу российского телеканала RT в США.

«Репортеры без границ» (Reporters sans frontières) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, занимающаяся вопросами защиты прав журналистов и свободы прессы во всем мире. В частности, организация заявляет, что борется с цензурой. Финансирование «Репортеров без границ» идет со стороны как частных, так и государственных структур.