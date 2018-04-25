25 апреля на Западе Москвы прошёл «Урок с Префектом»

В зале совещаний Префектуры Западного округа Москвы состоялось первое в своём роде занятие, участие в котором приняли десятиклассники школы №887 в Кунцеве. Заместитель префекта ЗАО Мария Петросян рассказала ребятам о структуре органов исполнительной власти и познакомила с особенностями руководящей должности.

— Мы хотим заинтересовать молодёжь в государственной службе, а потому объясняем, как устроен город и что является залогом его гармоничного развития, — поделилась Мария Владимировна. — Важно не только понимать теорию правового государства, но и как она действует на практике. Префектура, как административный территориальный орган, близка людям своими начинаниями. Это и благоустройство, и социальная политика… Мне кажется, ребятам будет интересно узнать, как реализовать благой замысел в жизнь.

Проект «Урок с Префектом» возник по инициативе Департамента образования города Москвы. Представитель Городского методического центра Лада Серебрянник, рассказала, что подобные встречи пройдут во всех округах столицы. — Мы не ставим какие-то рамки и не советуем в выборе тем. Каждый из ведущих решает сам, чему учить и что наиболее важно знать. Для руководителей это новый и необычный опыт. Порой, вопросы детей бывают очень каверзными, — добавила она.

Во время лекции Мария Петросян затронула основные направления деятельности префектуры, озвучила результаты проведённых работ и напомнила о знаковых культурных и общественных объектах, на которые так богат наш округ. Так в 2015-2017 г.г. было благоустроено 168 территорий общеобразовательных учреждений. Ремонтировались детские площадки и места для занятий спортом. В 2018 году на улице Крылатской откроется школа бальных танцев, а на Рублёвском шоссе появится новая школа на 320 мест.

После обширного ознакомления участникам было предложено пройти тест, ответить на все задания которого, честно говоря, смог бы не каждый. Старшеклассники показали хорошие знания названий памятников архитектуры и станций метро, а вот имена выдающихся российских деятелей, в честь которых названы улицы, вызвали затруднения.

— Вообще, тест довольно лёгкий, если ты живёшь в этом округе, — прокомментировал Никита из Кунцева. — За исключением, может быть, общего числа районов. Сегодня многие из моих друзей интересуются сферой управления, хотят занимать престижные должности в будущем, так что урок получился полезным и познавательным. Нам понравилось.

— Это прекрасно, что мы можем проводить такие занятия, так что готовы продолжать. Приятно, что молодое поколение интересуется государственной службой. Наши двери открыты. В рамках программы стажировки студентов «Команда Мэра» я выступаю и перед студентами, так что опыт преподавания меня не пугает, — поделилась впечатлениями Мария Петросян. — Мы предлагаем старшеклассникам принять участие в социальной работе, в частности, во встречах молодёжного совета, который собирается в районных управах.

— Придя пораньше, нам удалось побывать на экскурсии по префектуре. Сотрудники показали флагштоки, фотографии известных людей и многое успели рассказать, — сообщила классный руководитель Мария Рукавицына. — Я бы посоветовала своим коллегам сводить детей на урок. Это было бы очень полезно.

Конечно, говорить об итогах пока рано, ведь проект стартовал совсем недавно. Следить за дальнейшим развитием инициативы можно в эфире Московского образовательного канала на сайте: http://dogm.tv/.