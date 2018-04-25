Вьетнамцы готовы развивать в Феодосии легкую промышленность и туризм

По его словам, такое намерение иностранные бизнесмены высказали на IV Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил 19-21 апреля. Во вторник они посетили Феодосию, где встретились с местными властями. В частности, уточнил Фомич, они заинтересовались землями под строительство торговых центров, туристических объектов и производства легкой промышленности.

"Сегодня состоялась первая ознакомительная встреча. Мы показали город, площадки. Теперь ждем, когда они проведут свой совет и определят наиболее интересное для себя направление. Они рассматривают несколько вариантов: либо восстанавливать объекты, которые не используются, либо строить новые", — уточнил градоначальник.