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Вьетнамцы готовы развивать в Феодосии легкую промышленность и туризм
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Вьетнамцы готовы развивать в Феодосии легкую промышленность и туризм 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Вьетнамские бизнесмены, владеющие холдингом в Краснодаре, заинтересованы в инвестировании средств в ряд отраслей в Феодосии. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Сергей Фомич.
По его словам, такое намерение иностранные бизнесмены высказали на IV Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил 19-21 апреля. Во вторник они посетили Феодосию, где встретились с местными властями. В частности, уточнил Фомич, они заинтересовались землями под строительство торговых центров, туристических объектов и производства легкой промышленности.
"Сегодня состоялась первая ознакомительная встреча. Мы показали город, площадки. Теперь ждем, когда они проведут свой совет и определят наиболее интересное для себя направление. Они рассматривают несколько вариантов: либо восстанавливать объекты, которые не используются, либо строить новые", — уточнил градоначальник.
Фомич также сообщил, что в настоящее время вьетнамские инвесторы развивают один из проектов в Керчи, однако не уточнил, какой.
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