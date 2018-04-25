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Суд по представлению Роспотребнадзора закрыл кафе «Чайхона Бухара» в центре Москвы на 30 дней
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Суд по представлению Роспотребнадзора закрыл кафе «Чайхона Бухара» в центре Москвы на 30 дней 

Агентство «Москва» 1 час назад
Деятельность кафе «Чайхона Бухара» в Центральном административном округе приостановлена на 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«В адрес территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе из управы Мещанского района Москвы поступило коллективное обращение от граждан, проживающих по адресу: Москва, ул. Щепкина, д. 25/20, на факты нарушения требований санитарного законодательства при работе кафе «Чайхона Бухара», расположенном в жилом доме. Посторонние запахи, проникающие в жилые квартиры при приготовлении блюд в кафе, ухудшают условия проживания людей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО была проведена внеплановая выездная проверка в кафе «Чайхона Бухара» ИП Мустафаева М. Т.
«При проведении проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений кафе. Помещения предприятия общественного питания оборудованы вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением воздуха из производственных зон и санитарных узлов. На момент обследования приточная система вентиляции и вытяжная система вентиляции из обеденных залов эксплуатируется без механического побуждения. Удаление отработанного воздуха вытяжными системами осуществляется через два не герметичных воздуховода, вмонтированных в существующий домовой вентиляционный канал», — подчеркнули в ведомстве.
Там пояснили, что по факту выявленных нарушений в отношении ИП Мустафаева М. Т. было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Материалы дела об административном правонарушении направлены в Мещанский районный суд Москвы на рассмотрение по подведомственности.
«Мещанским районным судом Москвы в отношении ИП Мустафаева М. Т. вынесено постановление о назначении административного наказания, в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток с момента фактического приостановления деятельности. Постановление направлено для исполнения в службу судебных приставов», — резюмировали в ведомстве.
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