Курганцы потребовали права строить на родной земле 

Родовое гнездоУ Татьяны и Павла Чудиновых трое детей — два мальчика и девочка. Татьяна работает в школе социальным педагогом, Павел — водитель в сельском медпункте. До 2015 года они жили в Челябинске, а когда родилась дочь, вернулись в родные края, в село Кривское. Временно поселились в стареньком домике, который достался в наследство отцу Татьяны. Правда, жилище до того ветхое, что зимой они в нем мерзнут, хотя топят печь день и ночь. Решили: нужен свой дом. Как раз рядом есть свободный участок. Когда-то на этом месте тоже стояла изба, а теперь одни развалины да бурьян. По региональному закону многодетные семьи имеют право получить бесплатный земельный надел для строительства жилья. Чудиновы подали заявление в сельсовет. Там сказали, что у них нет полномочий выделять землю, и направили в районную администрацию. Из района пришел ответ: участок предоставить не могут, поскольку он находится в запретной зоне военного объекта — Свердловского лесничества Министерства обороны РФ. Любое строительство здесь запрещено, в том числе и реконструкция объектов. У Чудиновых возникла мысль возвести дом на приусадебном участке. Оказалось, тоже нельзя! А ведь дома в селе находятся в частной собственности. Получается, мы им не хозяева, рассуждают люди. Единственное, чего Татьяна и Павел добились за два года хождений по кабинетам и переписки с чиновниками, — получили в аренду участок возле дома для личного подсобного хозяйства. Но мысли о собственном доме Чудиновы не оставили. Татьяна — молодой специалист. По местным законам ей полагается социальная выплата на строительство жилья. Через два года право на льготу она потеряет, а вопрос с участком до сих пор не решен. Районные власти предложили многодетной семье обосноваться в другом месте, например в западной части Далматова или селе Песчано-Коледино. Чудиновы наотрез отказались. — Здесь моя родина и родители живут, — говорит Татьяна. — Мы к ним приехали. — Нашему селу больше трехсот лет. Его основал выходец из Мурома Федор Захаров, — поддержал Татьяну ее отец Валерий Захаров. — У Федора было семнадцать сыновей. После Октябрьской революции почти 80 процентов жителей села носили фамилию Захаров. И сейчас таких много. Надо помогать тем, кто возвращается домой, а их фактически выгоняют. Добровольно сдалисьЖители Кривского удивляются: откуда взялась запретная зона? До прошлого года о ней никто не слышал. Попали в плен, шутят. Между тем некоторые забыли, что сами добровольно «сдались» военным. Раньше на территории сельсовета был совхоз «Восход». С 1985-го по 1991 год его возглавлял Владимир Кудрин. По его словам, еще при советской власти они в числе первых в регионе создали на базе хозяйства коллективное предприятие, в котором каждый работник был наделен земельным и имущественным паями. А в 1993-м начался развал, безденежье. Из Минобороны поступило предложение создать подсобное хозяйство для УрВО. — Мы рассудили: государство, будь оно социалистическое или капиталистическое, все равно останется государством, — вспоминает бывший директор. — Что бы ни случилось, армия в нем будет, значит, гарантированы работа и зарплата. На общем собрании приняли решение о безвозмездной передаче в пользование военных земельных и имущественных паев. За это решение проголосовали все, кроме одного. Так и записали в протоколе. Один паренек хотел заняться разведением и добычей рыбы. А как узнал про запретную зону, все бросил и уехал в Челябинскую областьСовхоз через оборонзаказ снабжал армию хлебом, крупами, молоком и мясом. Село заметно преобразилось. В Кривское протянули газ, появились новые дома и производственные помещения. Вроде бы жить да радоваться. Увы, в 2009 году совхоз признали банкротом, а земля стала федеральной собственностью. Вернуть паи селяне уже не могли. Поля заросли, фермы опустели. Только в 2015-м с большим трудом регион отвоевал у Минобороны земли сельхозназначения. Более 19 тысяч гектаров перешли в собственность Далматовского района. Чтобы их восстановить, придется выкорчевывать деревья. Только разобрались с полями и пашнями, появилась новая проблема: строить нельзя!Не одни такиеВ районном управлении имущественных и земельных отношений признались, что сами узнали о проблеме только когда занялись заявлением Чудиновых. Запросили в региональной кадастровой палате выписку о земельном участке, а там — запретная зона. Не только Кривское, но и все восемь населенных пунктов, входящих в сельсовет, а также часть территории Далматово и Шадринского района попали под ограничения военного ведомства. Теперь администрация ведет переписку с Минобороны, просит исключить из запретной зоны населенные пункты, но ответ всегда один: не представляется возможным. При этом военные чиновники ссылаются на постановление правительства РФ «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов…» от 5 мая 2014 года № 405, а также документы 40-60-х годов прошлого столетия. Выяснилось, например, что по решению Совета министров СССР от 12 января 1961 года ведомству были переданы 1826 гектаров лесов в Белоярском районе, в том числе в Заречном. Правда, далматовцы не поняли, какое отношение к ним имеет Заречный из Свердловской области. Им бы хотелось увидеть аналогичные документы с границами запретной зоны в своем районе, но в переписке с Минобороны ссылки на них нет. — Мы считаем границы зоны слишком большими, — говорит руководитель районного управления имущественных и земельных отношений Елена Лобова. — Ограничения наложены в пользу Свердловского лесничества, по логике они должны распространяться на леса, а не на населенные пункты. По словам Елены Лобовой, они хотели оспорить решение об установлении запретной зоны, но юристы не советуют. Оказывается, в некоторых регионах уже прошли суды по этому вопросу, однако ни одному муниципалитету, говорят районные чиновники, выиграть пока не удалось. Суды встают на сторону военных. Между тем в ответах из военного ведомства сказано: строительство в запретной зоне все-таки возможно, но только при согласовании с руководством Минобороны и если оно не угрожает безопасности объектов. А вот о том, как это сделать, в бумагах ни слова. Райадминистрация обратилась в министерство с просьбой разработать порядок согласования размещения объектов капстроительства в запретной зоне. Военное лесничество находится довольно далеко от Кривского, других стратегических объектов на территории сельсовета не замечено. Разве только остатки бывшего подсобного хозяйства — разрушенные фермы, силосные ямы, машинно-тракторные мастерские. По данным главы сельсовета, эту территорию отмежевали и пометили «квадратиками» еще в 2005 году, никто на них не покушается. В Москве нажали не на ту кнопкуКривское все больше и больше приходит в упадок. Здесь живет 427 человек — больше половины всего населения сельсовета. Есть средняя школа и детский сад, в которых более ста детей, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека. Устроиться в эти учреждения считается благом, потому что других мест с гарантированной зарплатой нет. Работают, правда, почта, несколько частных магазинчиков, пилорама. После возврата земель сельхозназначения появилось единственное крестьянско-фермерское хозяйство, обрабатывающее около 200 гектаров. Говорят, один паренек хотел заняться разведением и добычей рыбы. Построил два домика, поставил столбы, протянул электричество. А как узнал про запретную зону, все бросил и уехал в Челябинскую область. В селе всего три улицы. Много домов с выбитыми или заколоченными окнами. От одной избы вообще остались только ворота. Стоят они вдоль главной сельской дороги, как памятник разрухе. В двухэтажном здании больницы окна тоже наглухо закрыты. — Я считаю, вся эта история с ограничениями — ошибка, — говорит сельский мэр Валерий Бабинов. — Сейчас везде компьютеры. Кто-то нажал в Москве не на ту кнопку, раз — и восемь населенных пунктов оказались в запретной зоне. А признать ошибку не хотят. Кстати, Татьяна Чудинова рассказала, что в Кривском есть другие многодетные семьи, желающие взять участок под строительство. Но все боятся связываться с военными. Ждут, чем закончится дело у них. Между темПо постановлению правительства РФ в марте этого года Далматово присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. Один из инвестиционных проектов, которые собираются запустить, связан с добычей торфа и производством торфяных топливных брикетов на территории Кривского сельсовета. Администрация района и инвестор подписали соглашение. Планируется создать не менее 70 рабочих мест. Как этот проект собираются продвигать в запретной зоне, непонятно.