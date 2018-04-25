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Bloomberg введет платную подписку на статьи
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Bloomberg введет платную подписку на статьи 

Ведомости 1 час назад
Информагентство Bloomberg собирается уже в мае ввести подписку на весь контент, пишет Business Insider со ссылкой на источники.
По их информации, решение неокончательное и срок введения платной подписки могут перенести. Вместе с подпиской будет обновлен сайт агентства. По словам источников, новый сайт будет иметь более традиционный вид, чем «нынешняя яркая домашняя страница» Bloomberg. Официально медиа-компания не комментирует данную информацию.
Какое количество контента на Bloomberg.com станет платным, будут ли выходить бесплатные материалы для читателей, неизвестно. Летом 2017 г. была введена платная подписка на материалы Bloomberg Businessweek. На данный момент читатель может бесплатно прочитать в месяц четыре статьи еженедельника. Компания предлагает оформить неограниченный доступ к материалам за $65 в год.
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