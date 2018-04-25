Bloomberg введет платную подписку на статьи

Информагентство Bloomberg собирается уже в мае ввести подписку на весь контент, пишет Business Insider со ссылкой на источники.

По их информации, решение неокончательное и срок введения платной подписки могут перенести. Вместе с подпиской будет обновлен сайт агентства. По словам источников, новый сайт будет иметь более традиционный вид, чем «нынешняя яркая домашняя страница» Bloomberg. Официально медиа-компания не комментирует данную информацию.