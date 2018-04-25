В подмосковной Апрелевке построили супертехнологичную школу

Апрелевке достроили школу, и получилась она не только современной и супертехнологичной, но еще и яркой, и просторной. Для физиков и химиков — классы с розетками, специальными партами и интернетом, а будущим спортсменам — сразу три спортивные площадки и зал для хореографии.

Будущим физикам — розетки для опытов и приборов под рукой, а еще выделенная интернет-линия, чтобы следить за новостями науки онлайн. В этом кабинете — подрастающие химики смогут проводить эксперименты прямо за партой. А вот и актовый зал, оборудование — не хуже, чем у настоящих звезд: закулисье, световые пушки и мощная звуковая система.

Это готовый актовый зал на 410 мест, он уже полностью оборудован креслами, можно полностью проводить любые спектакли, представления, потому что кресла комфортные, удобные, все уже действуют

Александр Гусев , руководитель департамента проектного управления ГК «Инград».

Готов еще зал для хореографии, и, конечно, сразу два спортивных: большой и малый. Напольное покрытие — специальный спортивный паркет, такой выдержит и школьный чемпионат по футболу и удары баскетбольного мяча. Застройщик вдохновляет на спортивные рекорды. Школа строится в рамках одного из девелоперских проектов группы компаний «Инград» на территории Подмосковья

Здесь размещено все возможное оборудование, которое необходимо, в том числе, оно передвижное, не стационарное, что позволяет в какой-то момент на проведение матчей поставить футбольные ворота, и убрать баскетбольную стойку. Потолок выполнен из железной конструкции, очень сложной, она потребовала много времени, но мы уложились в срок, и все выполнили

— Ольга Терчикова, руководитель проекта ЖК «Весна».

Еще одна спортивная гордость — настоящее футбольное школьное поле, газон искусственный, и есть, где разбежаться — площадь более трех с половиной тысяч квадратных метров. Вокруг поля — беговые дорожки. Во внутреннем дворике — покрытие специальное резиновое. Скоро здесь будет пахнуть ароматной сдобой. Столовая — почти в 400 квадратных метров, накормить и усадить одновременно могут 340 человек.

Школа представляет собой трехэтажное здание на 17 000 квадратных метров, на 880 мест, ее хватит, как и для соседнего района — ЖК «Весна», так и для близлежащих, поэтому 1 сентября мы планируем ее открыть уже для посещения, поэтому всех ждем в гости на открытие

— Александр Гусев, руководитель департамента проектного управления ГК «Инград».

Отделочные работы планируют закончить уже в ближайшее время. Из 47 кабинетов — 16 для начальной школы, учиться будут в одну смену. Яркая и красочная — новая школа поможет разгрузить действующие образовательные учреждения и согласно губернаторской программе, ликвидировать вторые смены в городе. Первый звонок прозвенит здесь уже 1 сентября.