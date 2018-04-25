В подмосковной Апрелевке построили супертехнологичную школу 

В Апрелевке достроили школу, и получилась она не только современной и супертехнологичной, но еще и яркой, и просторной. Для физиков и химиков — классы с розетками, специальными партами и интернетом, а будущим спортсменам — сразу три спортивные площадки и зал для хореографии.
Будущим физикам — розетки для опытов и приборов под рукой, а еще выделенная интернет-линия, чтобы следить за новостями науки онлайн. В этом кабинете — подрастающие химики смогут проводить эксперименты прямо за партой. А вот и актовый зал, оборудование — не хуже, чем у настоящих звезд: закулисье, световые пушки и мощная звуковая система.
Это готовый актовый зал на 410 мест, он уже полностью оборудован креслами, можно полностью проводить любые спектакли, представления, потому что кресла комфортные, удобные, все уже действуют
— Александр Гусев, руководитель департамента проектного управления ГК «Инград».
Готов еще зал для хореографии, и, конечно, сразу два спортивных: большой и малый. Напольное покрытие — специальный спортивный паркет, такой выдержит и школьный чемпионат по футболу и удары баскетбольного мяча. Застройщик вдохновляет на спортивные рекорды. Школа строится в рамках одного из девелоперских проектов группы компаний «Инград» на территории Подмосковья.
Здесь размещено все возможное оборудование, которое необходимо, в том числе, оно передвижное, не стационарное, что позволяет в какой-то момент на проведение матчей поставить футбольные ворота, и убрать баскетбольную стойку. Потолок выполнен из железной конструкции, очень сложной, она потребовала много времени, но мы уложились в срок, и все выполнили
— Ольга Терчикова, руководитель проекта ЖК «Весна».
Еще одна спортивная гордость — настоящее футбольное школьное поле, газон искусственный, и есть, где разбежаться — площадь более трех с половиной тысяч квадратных метров. Вокруг поля — беговые дорожки. Во внутреннем дворике — покрытие специальное резиновое. Скоро здесь будет пахнуть ароматной сдобой. Столовая — почти в 400 квадратных метров, накормить и усадить одновременно могут 340 человек.
Школа представляет собой трехэтажное здание на 17 000 квадратных метров, на 880 мест, ее хватит, как и для соседнего района — ЖК «Весна», так и для близлежащих, поэтому 1 сентября мы планируем ее открыть уже для посещения, поэтому всех ждем в гости на открытие
— Александр Гусев, руководитель департамента проектного управления ГК «Инград».
Отделочные работы планируют закончить уже в ближайшее время. Из 47 кабинетов — 16 для начальной школы, учиться будут в одну смену. Яркая и красочная — новая школа поможет разгрузить действующие образовательные учреждения и согласно губернаторской программе, ликвидировать вторые смены в городе. Первый звонок прозвенит здесь уже 1 сентября.