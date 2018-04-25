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Волжской пойме в Нижнем могут вернуть статус рекреационной зоны
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Волжской пойме в Нижнем могут вернуть статус рекреационной зоны 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, мэр Владимир Панов подписал постановление о проведении публичных слушаний по соответствующему проекту внесения изменений в генеральный план города.
Согласно содержанию проекта, предлагается изменить зону среднеэтажной застройки в границах земельного участка в 1 200 м на северо-восток от жилого дома № 53а по ул. Хальзовская в Сормовском районе на рекомендуемые территории земель озеленения, пешеходных связей и пространств, зону рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками, зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и зону набережных.
Слушания пройдут 22 мая в 18.00 в общественно-досуговом центре «Буревестник».
Напомним, поддержать защитников Копосовской дубравы глава города пообещал 21 марта в ДК «Красное Сормово» во время встречи с местными жителями.
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