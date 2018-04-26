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В Нижнем Новгороде пройдут слушания по сохранению Волжской поймы
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В Нижнем Новгороде пройдут слушания по сохранению Волжской поймы 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
22 мая в Нижнем Новгороде пройдут слушания по сохранению Волжской поймы и возвращению ей статуса рекреационной зоны. Об их проведении мэра Владимира Панова попросили жители Сормовского района во время встречи 21 марта.
Планируется внести изменения в генеральный план города. В частности, рекомендуется измененить зону среднеэтажной застройки в границах земельного участка в 1 200 м на северо-восток от жилого дома № 53а по ул. Хальзовская в Сормовском районе на территории земель озеленения, пешеходных связей и пространств, зону рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками, зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и зону набережных.
Слушания пройдут 22 мая в 18.00 по адресу: Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, дом 244 (общественно-досуговый центр «Буревестник»).
Официально
Ознакомиться с материалами можно на информационных стендах в администрации Сормовского района (бульвар Юбилейный, дом 12) до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Замечания и предложения по проекту можно направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru также до дня проведения публичных слушаний.
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