Был ли Пушкин масоном

Как известно, Александр Сергеевич Пушкин был масоном. Но вот история его масонства крайне сложна и запутана. Существует даже версия о том, что именно «братья по ордену» приложили руку к смерти великого поэта.

«Три добродетели» и «Овидий»

Во времена Пушкина многие видные и образованные люди состояли в масонских ложах. Не стали исключением отец и брат будущего поэта. Сам юный Александр в 1811 году увлекся идеями мартинизма. В Царскосельский лицей он поступил по рекомендации масона А. И. Тургенева. Основателями лицея являлись также масоны М. М. Сперанский и А. К. Разумовский. Масонами были директор Лицея В. Ф. Малиновский и многие профессора. Они именовали себя «детьми вдовы». После окончания Лицея многие его воспитанники пошли той же стезей. Антон Дельвиг и Вильгельм Кюхельбекер вступили в элитную петербургскую ложу «Избранного Михаила», Никита Муравьев и Илья Долгоруков — в ложу «Трех добродетелей». В сентябре 1818 года Пушкин также подал прошение о приеме в «Три добродетели». Но ему тогда отказали. Если верить дневнику поэта, его посвящение в масоны состоялось в кишиневской ложе «Овидий» 4 мая 1821 года. Мастеру ложи, генерал-майору П. С. Пущину, Пушкин даже посвятил стихотворение: … И скоро, скоро смолкнет брань Средь рабского народа, Ты молоток возьмешь во длань И возгласишь: свобода! Хвалю тебя, о верный брат, О временщик почтенный! О Кишинев , о темный град, Ликуй, им просвещенный! Между тем ложа «Овидий» обладала не совсем полноценным статусом: она считалась временной. По правилам, официальный статус масонской ложи может присудить лишь вышестоящая ложа. В данной ситуации это была Великая управляющая ложа «Астрея», которая, в свою очередь, находилась в подчинении у «Великой Провинциальной ложи», управлявшейся уже зарубежными «мастерами». Однако в случае с «Овидием» официальной «инсталляции» так и не произошло. В ноябре 1821 года она прекратила свое существование, а 1 августа 1822 года император Александр I запретил в России масонские ложи и любые тайные общества. Бывшие члены «Овидия» подверглись преследованию со стороны властей.

Пушкин и масонская символика

Несмотря на то, что формально Пушкина, наверное, нельзя было считать масоном, он продолжал считать себя им. Так, он носил на мизинце длинный ноготь, служивший одним из отличительных знаков масонов и перстни-талисманы с масонскими символами. Поэт использовал масонскую символику и в стихах. Например, в «Послании в Сибирь» он пишет о «свободе, которая нас встретит радостно у входа» и о «братьях, которые меч нам отдадут». Все это символы, понятные членам братства. Стихотворение «Пророк» содержит элементы церемонии масонского посвящения: глаза «отверзаются» и «становятся всевидящими», вместо «грешного языка» в уста героя вкладывается «жало мудрыя змеи», вместо сердца в грудь — «горящий уголь», а к жизни Пророк восстает по зову Бога.

Жертва масонских интриг?