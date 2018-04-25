Был ли Пушкин масоном 

Как известно, Александр Сергеевич Пушкин был масоном. Но вот история его масонства крайне сложна и запутана. Существует даже версия о том, что именно «братья по ордену» приложили руку к смерти великого поэта.
«Три добродетели» и «Овидий»
Во времена Пушкина многие видные и образованные люди состояли в масонских ложах. Не стали исключением отец и брат будущего поэта. Сам юный Александр в 1811 году увлекся идеями мартинизма. В Царскосельский лицей он поступил по рекомендации масона А. И. Тургенева. Основателями лицея являлись также масоны М. М. Сперанский и А. К. Разумовский. Масонами были директор Лицея В. Ф. Малиновский и многие профессора. Они именовали себя «детьми вдовы». После окончания Лицея многие его воспитанники пошли той же стезей. Антон Дельвиг и Вильгельм Кюхельбекер вступили в элитную петербургскую ложу «Избранного Михаила», Никита Муравьев и Илья Долгоруков — в ложу «Трех добродетелей». В сентябре 1818 года Пушкин также подал прошение о приеме в «Три добродетели». Но ему тогда отказали. Если верить дневнику поэта, его посвящение в масоны состоялось в кишиневской ложе «Овидий» 4 мая 1821 года. Мастеру ложи, генерал-майору П. С. Пущину, Пушкин даже посвятил стихотворение: … И скоро, скоро смолкнет брань Средь рабского народа, Ты молоток возьмешь во длань И возгласишь: свобода! Хвалю тебя, о верный брат, О временщик почтенный! О Кишинев, о темный град, Ликуй, им просвещенный! Между тем ложа «Овидий» обладала не совсем полноценным статусом: она считалась временной. По правилам, официальный статус масонской ложи может присудить лишь вышестоящая ложа. В данной ситуации это была Великая управляющая ложа «Астрея», которая, в свою очередь, находилась в подчинении у «Великой Провинциальной ложи», управлявшейся уже зарубежными «мастерами». Однако в случае с «Овидием» официальной «инсталляции» так и не произошло. В ноябре 1821 года она прекратила свое существование, а 1 августа 1822 года император Александр I запретил в России масонские ложи и любые тайные общества. Бывшие члены «Овидия» подверглись преследованию со стороны властей.
Пушкин и масонская символика
Несмотря на то, что формально Пушкина, наверное, нельзя было считать масоном, он продолжал считать себя им. Так, он носил на мизинце длинный ноготь, служивший одним из отличительных знаков масонов и перстни-талисманы с масонскими символами. Поэт использовал масонскую символику и в стихах. Например, в «Послании в Сибирь» он пишет о «свободе, которая нас встретит радостно у входа» и о «братьях, которые меч нам отдадут». Все это символы, понятные членам братства. Стихотворение «Пророк» содержит элементы церемонии масонского посвящения: глаза «отверзаются» и «становятся всевидящими», вместо «грешного языка» в уста героя вкладывается «жало мудрыя змеи», вместо сердца в грудь — «горящий уголь», а к жизни Пророк восстает по зову Бога.
Жертва масонских интриг?
Но не все в отношениях Пушкина и масонов складывалось так гладко. Исследовавший этот вопрос кандидат исторических наук В. А. Пигалев пишет: «"Мастера" лож и гроссмейстеры поучали: «Если писатель напишет в своей книге мысли и рассуждения совершенно правильные, но не подходящие к нашему учению или слишком преждевременные, то следует или подкупить этого автора или его обесславить»». По всей вероятности, со временем у Пушкина возникли разногласия с его друзьями-декабристами, многие из которых были масонами. Как известно, он сочувствовал им, но так и не принял участия в восстании 1825 года. «Братьям» не нравилось, что Пушкин разоблачает в своем творчестве их «таинства». «Александр Сергеевич складом характера, образом мыслей, творчеством не соответствовал жестким критериям масонства, — считает Пигалев. — Для „братьев“ стало ясно, что поэт выходит из-под их контроля, перестает почитать орденские интересы и ритуалы, которые все более кажутся ему нелепыми, „да и уж больно не по-русски“, теряет первоначальную тягу к масонству, продиктованную ранее любопытством и кишиневской скукой». Подкупить поэта было невозможно, а между тем он становился весьма неудобной фигурой для масонов. И тогда на сцене появился француз Жорж Дантес, странным образом «усыновленный» нидерландским посланником в России бароном Луи Геккерном. 4 ноября 1836 года Пушкин и все его друзья получили анонимный пасквиль, указывавший на якобы близкие отношения между его женой и Дантесом. В письме была, видимо, намеренно, использована терминология, близкая к масонской: «Кавалеры первой степени, Командоры и Рыцари Светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшиеся в великий Капитул под председательством высокочтимого великого магистра Ордена его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина заместителем великого Магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена…» Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Но поединок был отложен из-за того, что Дантес попросил руки его свояченицы Екатерины Гончаровой. В январе же 1837 года была распространена новая «партия» анонимных писем, на сей раз сделавших свое черное дело. Похоронами Пушкина также распоряжались масоны — графы Строганов и Нессельроде. На похоронах поэта князь П. А. Вяземский положил в гроб белую масонскую перчатку… При реставрации надгробия могилы Пушкина в 1953 году была сделана странная находка — ларец с двумя человеческими черепами и костями. Предполагают, что все это в ритуальных целях положил в могилу поэта в 1841 году во время установки надгробного памятника граф Григорий Строганов. После кончины Пушкина высланный из Франции Дантес вернулся в Париж, и быстро сделал служебную карьеру, став сенатором, акционером многих банков и железнодорожных компаний. Возможно, это стало платой от «братьев-масонов» за «услугу», которую он им оказал?