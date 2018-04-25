Косачев осудил нецивилизованное вмешательство Запада в чужие дела

"Демократизация" Западом всех и вся вокруг себя, непогрешимых в конечном счете раз за разом сводится к агрессивному, неправовому и нецивилизованному вмешательству в дела суверенных стран. И точка. Благими намерениями…" — написал сенатор в своем Facebook.

Россия же, по мнению Косачева, не выходила за пределы правового и цивилизованного подхода.

"Мы не считаем свою систему совершенной, а свою правду — абсолютной. И мы уважаем право других быть другими", — отметил сенатор.