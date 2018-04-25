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Косачев осудил нецивилизованное вмешательство Запада в чужие дела
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Косачев осудил нецивилизованное вмешательство Запада в чужие дела 

Российская Газета 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев осудил агрессивное вмешательство стран Запада в дела суверенных стран.
"Демократизация" Западом всех и вся вокруг себя, непогрешимых в конечном счете раз за разом сводится к агрессивному, неправовому и нецивилизованному вмешательству в дела суверенных стран. И точка. Благими намерениями…" — написал сенатор в своем Facebook.
Россия же, по мнению Косачева, не выходила за пределы правового и цивилизованного подхода.
"Мы не считаем свою систему совершенной, а свою правду — абсолютной. И мы уважаем право других быть другими", — отметил сенатор.
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