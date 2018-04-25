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Керчан предупредили о пробках из-за ремонта коллектора
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Керчан предупредили о пробках из-за ремонта коллектора 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи возле стадиона им. 50-летия Октября идут работы по ремонту автоматического коллектора. На водоснабжение в городе аварийные работы не повлияли, но на время ремонта возможны небольшие заторы на пересечении улиц Самойленко и Карла Маркса, отмечает специальный корреспондент НСН.
Ранее сообщалось, что в селе Капканы в окрестностях Керчи 25 апреля пройдут работы по чистке и мойке резервуара водопроводной насосной станции «Капканская». Глава администрации города Керчь Сергей Бороздин ранее рассказал НСН о реконструкции в 2018 году в городе сетей водоснабжения и водоотведения города.
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