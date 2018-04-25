Керчан предупредили о пробках из-за ремонта коллектора 

В Керчи возле стадиона им. 50-летия Октября идут работы по ремонту автоматического коллектора. На водоснабжение в городе аварийные работы не повлияли, но на время ремонта возможны небольшие заторы на пересечении улиц Самойленко и Карла Маркса, отмечает специальный корреспондент НСН.
Ранее сообщалось, что в селе Капканы в окрестностях Керчи 25 апреля пройдут работы по чистке и мойке резервуара водопроводной насосной станции «Капканская». Глава администрации города Керчь Сергей Бороздин ранее рассказал НСН о реконструкции в 2018 году в городе сетей водоснабжения и водоотведения города.