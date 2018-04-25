Незаконный торговый павильон сносят в Самаре на пересечении проспекта Ленина и Полевой

Незаконный объект по решению суда должны были демонтировать еще в 2011 году.

Еще в полдень здесь кипела бойкая торговля продуктами, цветами и хозтоварами. Теперь холодильники и витрины сиротливо сгрудились на улице. В некоторых до сих пор можно разглядеть нераспроданные пельмени. Но испорченные продукты — это последнее, о чем приходится переживать владельцам торгового павильона.

Этот павильон на Полевой, по словам его владельца, стоял здесь 24 года. Правда, до 2009-го габариты строения были гораздо скромнее. Площадь по документам — 80 кв. метров. Сейчас объект занимает в три раза больше — 250. Такая перепланировка незамеченной не осталась. Собственника обязали снести здание за свой счет. «Решение суда было выдано в 2011 году. Должник, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности, неоднократно привлеченным к административной ответственности, решение суда не исполнял и продолжал осуществлять свою деятельность в данном здании», — пояснила и. о. заместителя руководителя УФССП по Самарской Александра Егошина.

Откладывать решение суда вечно не получилось. Не хотел сам — помогут. Приговор в исполнение приводит подрядчик. Однако затраты на снос по-прежнему на владельце самостроя. Деньги с него взыщут через суд. Сам Захир Джумшудов только отчасти согласен с решением суда. Считает, что ему должны оставить хотя бы треть здания: «Я плачу налог на 80 квадратных метров и земельную аренду я плачу! А они говорят: это не действует! Это ерунда!»

Демонтировать объект и вывезти с площадки его «останки» подрядчик планирует в течение пяти дней.