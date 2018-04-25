Полицейские в подмосковном Чехове организовали и провели Урок мужества для учащихся выпускных классов одной из школ

Сотрудники ОМВД России по г.о. Чехов совместно с членом Общественного совета и представителем Совета Ветеранов при ОМВД Иваном Обидиным организовали и провели Урок мужества для учащихся выпускных классов одной из школ.

Цель данного мероприятия — воспитание у подростков патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, ответственности и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Российской Федерации.

Командир Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Павел Сыченков рассказал ребятам о рабочих буднях полицейских, объяснил детям, какими качествами должен обладать сотрудник полиции, какие меры принимаются для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка.

Иван Григорьевич Обидин вспомнил, как проходила его служба в милиции, рассказал о сотрудниках органов внутренних дел , погибших при исполнении служебного долга, а также напомнил учащимися о пагубном влиянии на организм наркотических средств и алкоголя.

В завершение мероприятия дети задали стражам порядка интересующие их вопросы и поблагодарили за познавательную беседу.