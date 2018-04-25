Ещё
Полицейские в подмосковном Чехове организовали и провели Урок мужества для учащихся выпускных классов одной из школ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские в подмосковном Чехове организовали и провели Урок мужества для учащихся выпускных классов одной из школ 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники ОМВД России по г.о. Чехов совместно с членом Общественного совета и представителем Совета Ветеранов при ОМВД Иваном Обидиным организовали и провели Урок мужества для учащихся выпускных классов одной из школ.
Цель данного мероприятия — воспитание у подростков патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, ответственности и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Российской Федерации.
Командир Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Павел Сыченков рассказал ребятам о рабочих буднях полицейских, объяснил детям, какими качествами должен обладать сотрудник полиции, какие меры принимаются для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка.
Иван Григорьевич Обидин вспомнил, как проходила его служба в милиции, рассказал о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, а также напомнил учащимися о пагубном влиянии на организм наркотических средств и алкоголя.
В завершение мероприятия дети задали стражам порядка интересующие их вопросы и поблагодарили за познавательную беседу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В МВД России состоялась встреча с представителями Министерства общественной безопасности Китая В День донора кузбасские полицейские пополнили областной банк крови В Перми состоялся молодежный форум «Служба по призванию»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли113
Захарова обвинила США в рейдерском захвате164
Россия доказала очередную ложь США406
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ134
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции132
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение