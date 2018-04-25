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Крутить педали и выигрывать призы: тюменцев зовут на весенний фестиваль «Велогон»
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Крутить педали и выигрывать призы: тюменцев зовут на весенний фестиваль «Велогон» 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В субботу, 12 мая, всех велосипедистов нашего города зовут на неофициальное открытие сезона — «Велогон». Этот фестиваль уже 11 лет подряд весной и осенью собирает сотни тюменцев, желающих активно и весело отдохнуть на природе. Кураторы мероприятия предупреждают: путь в одну сторону составит около 20 километров, а ехать придётся в основном по грунтовке. Если вам подходит такой расклад, стоит присоединиться к поездке. Участие в фестивале — бесплатное. — С 9 до 10 утра собираемся на парковке у многоэтажки по улице Протозанова, 10 (со стороны Губернской). Делимся на команды и со средней скоростью 10-15 километров в час едем по грунтовым дорогам и лесам, любуясь пейзажами вокруг. Во время привала, если хочется, можно поучаствовать в мастер-классах, командных конкурсах с призами и просто отдохнуть. Если велосипедисту меньше 16 лет, то сопровождающий взрослый должен быть обязательно, — напоминают организаторы массового велозаезда. Они же из года в год составляют полезный список вещей, которые стоит взять с собой в эту поездку. Хорошо, если у вас будет при себе запасная камера, насос, спрей от клещей, горячий чай/кофе в термосе и вкусный перекус (по пути продуктовых магазинов не будет). Важно одеться по погоде, чтобы не замёрзнуть, а вот брать с собой фото— или видеокамеру или нет — решайте сами. Решили присоединиться к «Велогону» впервые? Тогда очень советуем вам ознакомиться с нашей полезной шпаргалкой об этом мероприятии. Рассказали вам, как обычно проходит велофест, какие тут есть запреты и что ещё нужно знать об этой спортивно-туристической затее.
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