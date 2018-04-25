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В Петербурге реконструируют более 4 км теплосетей до конца отопительного сезона
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В Петербурге реконструируют более 4 км теплосетей до конца отопительного сезона 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Одна из крупнейших ресурсоснабжающих компаний города АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до конца отопительного сезона реконструирует более 4 км теплосетей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.
"В рамках реализации инвестиционной программы специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» производят работы по модернизации тепловых сетей в двух районах Санкт-Петербурга. В рамках этого проекта энергетики заменят 4135 м магистрали диаметрами 400-80 мм. Данные мероприятия необходимы для обеспечения надежного теплоснабжения 62 зданий и предотвращения возможных аварийных ситуаций на тепловых сетях в осенне-зимний период", — отмечается в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, к работам приступят в ближайшие дни и планируют их завершить до конца текущего отопительного сезона, который завершится с наступлением необходимых температур. Работы намерены проводить в Адмиралтейском и Кировском районах города.
Ранее в комитете по энергетике и инженерному обеспечения Петербурга сообщали, что проблема аварийности на сетях тепло— и водоснабжения, которая особенно обострилась в последнее время, связана с недостаточным количеством выделяемых средств на их обслуживание.
В частности, в комитете отмечали, что систематическое недофинансирование инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (25% акций принадлежат городу, 75% — ТГК-1) привело к существенному увеличению доли сетей, эксплуатируемых с превышением нормативных сроков. В компании подчеркивали, что решение проблемы надежности сетей существенно осложняется неплатежами и задолженностью за теплоэнергию и недостаточным финансированием деятельности компании со стороны властей.
Стороны обсуждают вопрос обмена тепловыми активами между «Теплосетью» и подконтрольной городу теплоснабжающей организацией «Топливно-энергетический комплекс Санкт— Петербурга» для более эффективного использования сетей и создания единой сетевой и единой генерирующей компании в городе.
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