Рэпер Мот показал трогательное фото с подрастающим сыном

На днях рэпер Мот презентовал свой новый клип на песню «Свадебная». В видеоролике он показал редкие кадры со свадеб таких звезд, как Алсу, Александр Овечкин Мурад Османн . Российский исполнитель не упустил шанса показать и свою возлюбленную в роскошном свадебном платье. Последнее время артист все свои музыкальные клипы посвящает знаменательным моментам в своей жизни. Так в прошлом году в одном из видео он снял свою беременную супруг.

В конце января Мария Мельникова родила рэперу сына Соломона. Вскоре они крестили малыша. Пока звездные родители скрывают лицо наследника, но иногда показывают снимки с ним. Сегодня Мот опубликовал трогательное фото с сыном. В кадре артист облачен в форму испанского клуба «Реал Мадрид» и держит на руках малыша, который облачен в такой же наряд. На форме мальчика красуется номер 22 и имя Соло (сокращение от Соломон — прим. ред.).

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Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие уже мечтают увидеть лицо маленького наследника Мота. «Хотелось бы видеть побольше таких мимимишных фотографий», «Мотец ты супер отец», «Когда вы уже нам покажите личико малыша», — прокомментировали кадр подписчики. Вероятно рэпер хочет вырастить из своего сына спортсмена, а может и просто с малых лет решил прививать ему любовь к футболу.