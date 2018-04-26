Рэпер Мот показал нежное фото с подрастающим сыном

Не так давно рэпер Мот (музыкант лейбла Black Star Матвей Мельников) впервые стал папой (#https://letidor.ru/novosti/n1-reper-mot-vpervye-stal-papoy-19436.shtml): супруга подарила артисту сына. А на днях артист порадовал поклонников новой нежной фотографией с подросшим Соломоном. На снимке кроха, как и его отец, одет в костюм с логотипом футбольного клуба «Реал Мадрид». Судя по всему, музыкант растит наследника настоящим болельщиком любимой команды. Напомним, рэпер Мот официально оформил отношения со своей избранницей Марией в 2016 году. Пара отпраздновала свадьбу весной 2017 года. О беременности жены артист сообщил публике, представив романтичное видео на композицию «Когда исчезнет слово» (#https://letidor.ru/novosti/n1-reper-mot-pokazal-beremennuyu-zhenu-v-novom-klipe-17690.shtml). В конце января 2018-го в знаменитом семействе родился сын Соломон. К слову, некоторое время назад звездный папа посвятил новорожденному сыну нежный клип (#https://letidor.ru/novosti/n2-reper-mot-posvyatil-novorozhdennomu-synu-trogatelnyy-klip-19808.shtml). Фото: mmott23, maryme.23 Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!