Вводится механизм санации страховщиков

С 1 января 2019 года появятся новые основания для отзыва лицензии у страховой компании — какие?

Светлана Никитина : Сразу отмечу, что принятые изменения в законодательство наделяют Банк России полномочиями по оперативному реагированию и применению мер к страховщикам, испытывающим проблемы с финансовой устойчивостью. Быстрота реакции в этом случае очень важна, поскольку каждый день работы неплатежеспособного страховщика увеличивает масштаб бедствия, а в итоге страдают потребители страховых услуг.

Все основания для отзыва лицензии, которые действуют сейчас, остаются. Я напомню, что они касаются только тех случаев, когда Банк России обязан применить крайнюю меру. Но теперь у регулятора появляется не только обязанность, но право отзыва лицензии при определенных обстоятельствах. Подобный подход действует, например, и на банковском рынке. В частности, орган страхового надзора будет вправе отзывать лицензию на осуществление страхования при неоднократном в течение года существенном (более 20 процентов) нарушении требований финансовой устойчивости. Действующее страховое законодательство содержит более «длинный путь» к отзыву лицензии в такой ситуации: через приостановление или ограничение лицензии.

Банк России также сможет лишать лицензии злостных нарушителей, например, тех, кто в течение одного года неоднократно нарушал требования антиотмывочного и страхового законодательства (в последнем случае к компании должны были применяться такие меры надзорного реагирования как предписания, ограничение или приостановление действия лицензии). В числе других оснований, по которым страховщикам может грозить отзыв лицензии — установление фактов существенной недостоверности отчетности и отсутствие страховой организации по юридическому адресу.

Перечень случаев, когда ЦБ будет обязан отозвать лицензию, как-то изменился?

Светлана Никитина: Да, он расширен. Такое решение регулятор должен будет принять в случаях, если страховщик не исполнил предписание органа о запрете или ограничении на совершение сделок либо по ходатайству временной администрации (при невозможности восстановления платежеспособности страховой организации). Отдельная тема — обязательность членства в саморегулируемой организации. Теперь при исключении страховщика из СРО у него будет приостанавливаться лицензия на три месяца. Если по истечении этого срока компания не восстановит свое членство в СРО, Банк России будет обязан отозвать лицензию. Сейчас эта норма вытекает из специального закона о саморегулировании на финансовом рынке, но при этом срок урегулирования взаимоотношений со СРО в два раза больше — 180 дней.

С точки зрения социальной роли страховых компаний — по каким критериям будет определяться, стоит ли оставлять компанию на рынке, санировать или отозвать у нее лицензию?

Светлана Никитина: Практика надзора базируется на комплексном анализе всех данных и факторов, которые влияют на финансовое состояние страховщика, а именно от него зависит возможность полного и своевременного исполнения обязательств перед клиентами. Именно этот анализ и ложится в основу принятия решения о дальнейшей судьбе страховой организации.

При исключении из СРО лицензия страховщика будет приостанавливаться на три месяца

При этом применение механизма санации показано для предупреждения банкротства страховщиков, уход которых с рынка может привести к социальной напряженности или системным проблемам в страховом секторе как на федеральном, так и региональном уровнях. Санация позволяет обеспечивать непрерывность деятельности санируемой страховой организации, включая процесс осуществления страховых выплат, и, что принципиально важно, гарантировать защиту интересов потребителей страховых услуг.

У ЦБ появятся новые полномочия по определению величины собственных средств страховщика. Что изменится и когда будет представлена методика расчета?

Светлана Никитина: Эта норма вступает в действие через 45 дней после подписания закона. Сейчас методика находится в очень высокой степени готовности, рассчитываем в ближайшее время представить ее на общественное обсуждение. По сути она касается некоторых аспектов бухгалтерского учета, поскольку порядок расчета собственных средств осуществляется в соответствии с правилами ОСБУ. Не стоит ждать каких-то революций, так как установленная Банком России методика не изменит общий подход к расчету капитала, а лишь скорректирует его для целей осуществления надзора и применения мер по предупреждению банкротства.

Как изменятся подходы к определению маржи платежеспособности?

Светлана Никитина: В настоящее время действует только минимальный уровень маржи платежеспособности — нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. На наш взгляд, это неправильный подход, и плоская шкала норматива, характеризующего платежеспособность, себя не оправдала. При этом такая ситуация была не всегда, до определенного момента была определенная градация, и фактически полномочия по ее установлению теперь возвращены органу страхового надзора. Закон предусматривает установление пороговых значений от минимально допустимого значения, за несоблюдение которых предусмотрены отдельные меры в виде обязанности представления в Банк России плана оздоровления финансового положения. Сама шкала таких пороговых значений пока находится в стадии обсуждения, для ее разработки мы в числе прочего анализируем данные по ушедшим с рынка компаниям.

Планируется введение запрета или ограничения на определенный вид сделок — какие операции будут ограничиваться, на какой срок? Может ли запрет быть продлен? Какие меры будут в случае нарушения запрета?

Светлана Никитина: Перечень таких сделок закрытый, и он прописан в самом законе. К ним, в частности, относятся операции по получению денежных средств по договорам займа, договорам купли-продажи недвижимого имущества, сделки с ценными бумагами, передача страхового портфеля. Банк России сможет ограничивать или накладывать запрет на их совершение на срок до трех месяцев с возможностью продления еще на два месяца. Конкретный срок будет зависеть от ситуации. Как я уже говорила ранее, в случае неисполнения предписания о запрете Банк России будет отзывать лицензию.