Ещё
«Ощадбанку» срочно нужна помощь государства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ощадбанку» срочно нужна помощь государства 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил журналистам глава правления банка Андрей Пышный.
«Все эти вопросы сейчас — в процессе обсуждения с Министерством финансов», — сказал Пышный, отвечая на вопрос о необходимых объемах инвестиций в модернизацию отделений банка и потребности в этой связи докапитализировать финучреждение.
По его словам, проведенная правительством докапитализация банка в 2014-2016 годы была обусловлена «стрессовыми» причинами, включая осложнение отношений Украины с Российской Федерацией, гражданскую войну, девальвацию гривны и «политически мотивированный» кредитный портфель банка, сформированный в прежние годы.
«Докапитализация понадобится. Докапитализация в развитие, как инвестиция, в том числе и как покрытие тех проблем, которые до сих пор остались не решенными», — добавил Пышный.
Он не стал называть конкретных цифр, отметив, что это также предмет обсуждения с Минфином.
Украина.ру: последние новости
Сэкономить на украинцах: Ульяна Супрун дала медреформе «Репортеры без границ» занялись пропагандой русофобии - ОП РФ Харьков намерен закатать Украину в асфальт, хотя бы чуть-чуть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли113
Захарова обвинила США в рейдерском захвате164
Россия доказала очередную ложь США406
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ134
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции132
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение