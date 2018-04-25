«Ощадбанку» срочно нужна помощь государства

Об этом сообщил журналистам глава правления банка Андрей Пышный.

«Все эти вопросы сейчас — в процессе обсуждения с Министерством финансов », — сказал Пышный, отвечая на вопрос о необходимых объемах инвестиций в модернизацию отделений банка и потребности в этой связи докапитализировать финучреждение.

По его словам, проведенная правительством докапитализация банка в 2014-2016 годы была обусловлена «стрессовыми» причинами, включая осложнение отношений Украины Российской Федерацией , гражданскую войну, девальвацию гривны и «политически мотивированный» кредитный портфель банка, сформированный в прежние годы.

«Докапитализация понадобится. Докапитализация в развитие, как инвестиция, в том числе и как покрытие тех проблем, которые до сих пор остались не решенными», — добавил Пышный.

Он не стал называть конкретных цифр, отметив, что это также предмет обсуждения с Минфином.