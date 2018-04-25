Две многоэтажки в КБР могли взорваться из-за открученных гаек 

Злоумышленник оставил две многоэтажки без газа в Майском, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе «Газпром газораспределение Нальчик».
Один из специалистов газовой службы проводил осмотр оборудования в квартирах и заметил, что на запорной арматуре в подъезде не хватает нескольких гаек. Осмотрев остальные подъезды и соседний дом, он обнаружил и там подобные повреждения.
Чтобы не допустить утечки и взрыва газа, сотрудники компании перекрыли подачу топлива. Из-за похитителя гаек без газа остались 240 абонентов. По факту хищения составлено заявление в правоохранительные органы.