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Две многоэтажки в КБР могли взорваться из-за открученных гаек
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Две многоэтажки в КБР могли взорваться из-за открученных гаек 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Злоумышленник оставил две многоэтажки без газа в Майском, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе «Газпром газораспределение Нальчик».
Один из специалистов газовой службы проводил осмотр оборудования в квартирах и заметил, что на запорной арматуре в подъезде не хватает нескольких гаек. Осмотрев остальные подъезды и соседний дом, он обнаружил и там подобные повреждения.
Чтобы не допустить утечки и взрыва газа, сотрудники компании перекрыли подачу топлива. Из-за похитителя гаек без газа остались 240 абонентов. По факту хищения составлено заявление в правоохранительные органы.
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