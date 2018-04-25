Жители Куйбышевского района вышли на уборку улиц

Теперь они знают друг друга не только в лицо. Несколько сотен жителей в Куйбышевском районе Самары объединились, чтобы привести в порядок свой двор. Не только убрать его во время месячника по благоустройству, но и серьезно реконструировать.

От мала до велика вышли на уборку Куйбышевского внутригородского района. В апреле это последний средник. Значит, очистка должна быть основательной. Приведено в порядок больше половины территории района. Жители первого и третьего домов по улице Егорова взялись за благоустройство серьезно. Их двор попал в программу «Формирование комфортной городской среды». По ее условиям, граждане должны вместе составить проект реконструкции придомовой территории.

Обсуждение шло активно. Среди жителей нашлись дизайнеры. Они зарисовали все пожелания. Самый лучший вариант выбрали голосованием.

Жители двора очень гордятся тем, что смогли вместе добиться благоустройства двора. Всего здесь живет 256 человек. Половина из них — дети. Они-то и стали главным стимулом объединения взрослых.

Самые активные здесь — мамы и бабушки. Выводят детей на улицу, а играть им негде. Приходится навещать соседний двор. После собрания жители написали письмо в администрацию внутригородского района. Граждан пригласили на встречу. Помогли подготовить весь пакет документов. В администрации уверены: подобные программы сближают людей и формируют гражданское общество.

Реконструкция двора началась еще в прошлом году. Здесь поставили забор, посадили несколько деревьев. Согласно проекту жителей, здесь должно появиться несколько спортивных площадок. Второй этап реконструкции начнется летом. Закончиться ремонт должен к началу учебного сезона.