Погибшие собаки, которых зоозащитники обнаружили в городе, действительно были отравлены

Такое заключение дала ветеринарная лаборатория. Напомним, с 23 апреля всем сотрудникам ОЗЖ «Велес» приходят письма от неизвестного человека с угрозой устроить расправу над бездомными животными. За это время в городе уже обнаружено 5 трупов собак.

«Сегодня днем мы получили результат из ветеринарной лаборатории. В нем говорится, что собаки умерла от отравления. Теперь мы точно знаем, что в письмах была не пустая угроза. Этот человек выполнил свои обещания», — рассказала корреспондентам «Вологда.РФ» администратор ОЗЖ «Велес» Нина Кудрявцева.

Результаты экспертизы защитники животных передадут в полицию, чтобы дополнить уже поданное ими заявление. Сотрудники «Велеса» надеются, что человек, который расправляется с собаками, будет найден. В этом случае волонтеры намерены подадь на него в суд за жестокое обращение с животными. А экспертиза станет одним из доказательств вины.