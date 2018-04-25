Агрострахованию нужна государственная стратегия развития

Такая динамика связана с тем, что в сельхозстраховании с господдержкой ответственность сегодня разделена, полагают в Счетной палате . " Банк России и Национальный союз агростраховщиков (НСА), минсельхоз, минфин и региональные органы АПК имеют свои обособленные сферы компетенции, но нет ответственного за конечный результат", — указано в отчете.

В НСА главной проблемой называют то, что на практике непосредственно за организацию господдержки агрострахования отвечают региональные органы АПК. А у них нет ни возможностей, ни стимулов к созданию полноценной системы управления сельхозрисками. Включение агрострахования в 2017 году в «единую субсидию» с предоставлением регионам права самостоятельно определять, нужна ли их аграриям поддержка агрострахования, привело к катастрофическому результату. «НСА неоднократно подчеркивал, что обеспечение стабильности субсидирования и развития агрострахования относится к стратегическим задачам федерального уровня», — сказал президент НСА Корней Биждов

В Счетной палате отмечают, что тарифы по агрострахованию с господдержкой почти в десять раз превышают ставки по добровольному агрострахованию. В НСА указывают, что тарифы сельхозстрахования с господдержкой и без нее сравнивать некорректно, не принимая во внимание объем и характер застрахованных рисков. «Когда договоры страхования с господдержкой и без нее заключаются в отношении одного и того же объекта, обычно речь идет о достраховании отдельных рисков, не включенных в указанный в законе о господдержке перечень, — пояснил Корней Биждов. — По сути, приобретается недорогая дополнительная страховая опция. Естественно, что ее стоимость намного ниже, чем основной услуги по страхованию всех 22 видов рисков, поименованных в законе».

На условиях господдержки в прошлом году был заключен 881 договор, без господдержки — 72,8 тысячи договоров, из которых 99,7 процентов, или — 72,6 тысячи договоров, — по страхованию сельхозживотных. Причем 68,3 тысячи договоров из них заключены физическими лицами по страхованию личных подворий, на условиях так называемых «коробочных» недорогих продуктов. Господдержка по таким договорам законом не предусмотрена.

В страховании урожая обратная ситуация: без господдержки аграриями заключено 202 договора, в то время как страхование с господдержкой было востребовано более чем в 2 раза чаще — 494 договора. То есть аграрии выбирают страхование рисков растениеводства именно на условиях господдержки, что соответствует мировой практике.