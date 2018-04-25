Движение автобусов в Зауралье оказалось под угрозой из-за остановок

По закону об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электротранспортом (вышел в июле 2015 года) одно из условий для утверждения маршрута — наличие остановки в реестре Росавтотранса. В него необходимо внести не только начальный и конечный пункты, а все остановки на пути следования автобуса. Но прежде их нужно привести в порядок и оборудовать согласно ГОСТу. В частности, должны висеть знак, обозначающий остановку, аншлаг с информацией о номерах маршрутов и расписание движения, быть оборудован остановочный карман и павильон для пассажиров. В противном случае машинам не разрешат выйти на маршрут.

В Зауралье за остановки отвечают два областных департамента. По наблюдениям перевозчиков, действуют они несогласованно, порой выдают совершенно разную информацию.

Например, по данным департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики, на межрегиональных маршрутах регулярных перевозок расположена 141 остановка, из них 38 — в границах населенных пунктов, остальные 103 — за их пределами. На начало марта в реестр было внесено только 28 (все в поселениях), документы по двум находятся на рассмотрении.

А департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ отчитался об обследовании 31 остановочного пункта на межрегиональных маршрутах в пределах населенных пунктов на автодорогах общего пользования или межмуниципального значения. По результатам проверки в Росавтотранс направлены заявления о регистрации 23 остановок, остальные нуждаются в ремонте.

У перевозчиков же своя статистика.

— Остановки на маршрутах расположены в прямом и обратном направлении. В наших региональных ведомствах, видимо, это не учли. Вообще-то цифру 141 нужно умножить на два и докладывать: в регионе не оборудовано более 200 остановок, — говорит президент Курганского союза автотранспортных предприятий и предприятий дорожного комплекса «Кургандортранс» Николай Косюк.

Между тем создается впечатление, что чиновники вообще до конца не разобрались, кто за что отвечает. Например, долго не могли определиться, какой департамент должен изготавливать информационные указатели. По словам директора промышленного и транспортного ведомства Александра Константинова, департамент строительства отказался делать таблички, так как они относятся непосредственно к маршруту, а не к дорожной деятельности.

По данным Курганавтодора, изготовление и установка одной стойки и одного информационного табло с расписанием обойдется почти в пять тысяч рублей. На оборудование всех остановок такими указателями потребуется 720 тысяч. Пока денег на эти цели областной бюджет не выделил.

Между тем, если у водителя не окажется карты и свидетельства на право работать на маршруте, его могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. Хотя в Зауралье такие санкции пока не применялись.

комментарий

— С начала действия 220-ФЗ за отсутствие карты маршрута к ответственности привлечено 40 нарушителей. Троим выписаны штрафы, остальным вынесены предупреждения. Не все санкции связаны с остановками, кто-то просто «забыл» оформить карту. Кстати, отсутствие остановочных пунктов в реестре не препятствует получению карт: можно указать автовокзалы отправления и прибытия, промежуточную станцию, которые есть в реестре, и минтранс выдаст документы. Но многие перевозчики продолжают ездить без карты.