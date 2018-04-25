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Трансанатолийский газопровод запустят в июне
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Трансанатолийский газопровод запустят в июне 

Мир24 1 час назад
Совместный газопровод Турции и Азербайджана будет запущен в июне этого года. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган после переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, для которого поездка в Анкару стала первым зарубежным визитом после переизбрания на пост глава государства. Строительство газопровода началось в 2015 году. Его задача — обеспечить доставку топлива с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» до западной границы Турции.
Президенты также обсудили борьбу с терроризмом. Реджеп Эрдоган высоко оценил поддержку Азербайджаном антитеррористические действия Турции на северо-западе Сирии.
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