Трансанатолийский газопровод запустят в июне

Совместный газопровод Турции Азербайджана будет запущен в июне этого года. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган после переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым , для которого поездка в Анкару стала первым зарубежным визитом после переизбрания на пост глава государства. Строительство газопровода началось в 2015 году. Его задача — обеспечить доставку топлива с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» до западной границы Турции.

Президенты также обсудили борьбу с терроризмом. Реджеп Эрдоган высоко оценил поддержку Азербайджаном антитеррористические действия Турции на северо-западе Сирии

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