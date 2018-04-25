Андрей Травников доложил Владимиру Путину об исполнении президентских поручений

Глава региона рассказал Президенту о создании Новосибирского научного центра. Реализация проекта не только решит проблему подготовки научных кадров, но и поможет развитию инфраструктуры области, поскольку предполагает строительство жилья, дорог и коммуникаций.

Особое внимание в докладе Андрей Травников уделил ситуации в сельском хозяйстве. В прошлом году на фоне рекордного урожая аграрии области столкнулись с проблемами вывоза зерна и падением цен на свою продукцию. Глава региона считает, что необходимо уже сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства зафиксировать меры поддержки сельхозпроизводителей на период уборки и реализации нового урожая. Нужны льготные тарифы на целевые закупки зерна и предоставление субсидий на железнодорожные тарифы.

Андрей Травников рассказал Президенту о работе по завершении строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта и новых линий метро в Новосибирске . Отдельной темой стала разработка Стратегии развития области.

Завершая встречу с руководителями регионов, Владимир Путин отметил: «На ваши плечи легла ответственность за качество жизни, за судьбы людей. От того, насколько эффективно будут работать вверенные вам службы, зависит благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите. При осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в работе открытые и конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. Я исхожу из того, что именно таким образом вы и будете формировать свои команды».