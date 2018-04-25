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Андрей Травников доложил Владимиру Путину об исполнении президентских поручений
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Андрей Травников доложил Владимиру Путину об исполнении президентских поручений 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Глава региона рассказал Президенту о создании Новосибирского научного центра. Реализация проекта не только решит проблему подготовки научных кадров, но и поможет развитию инфраструктуры области, поскольку предполагает строительство жилья, дорог и коммуникаций.
Особое внимание в докладе Андрей Травников уделил ситуации в сельском хозяйстве. В прошлом году на фоне рекордного урожая аграрии области столкнулись с проблемами вывоза зерна и падением цен на свою продукцию. Глава региона считает, что необходимо уже сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства зафиксировать меры поддержки сельхозпроизводителей на период уборки и реализации нового урожая. Нужны льготные тарифы на целевые закупки зерна и предоставление субсидий на железнодорожные тарифы.
Андрей Травников рассказал Президенту о работе по завершении строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта и новых линий метро в Новосибирске. Отдельной темой стала разработка Стратегии развития области.
Завершая встречу с руководителями регионов, Владимир Путин отметил: «На ваши плечи легла ответственность за качество жизни, за судьбы людей. От того, насколько эффективно будут работать вверенные вам службы, зависит благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите. При осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в работе открытые и конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. Я исхожу из того, что именно таким образом вы и будете формировать свои команды».
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