На Урале поставщики услуг ЖКХ перейдут на прямые договоры с населением

Тема прямых договоров не нова, обсуждалась около двух лет. Поводом стали массовые банкротства УК, в процессе которых нередко «исчезают» средства собственников. В частности, на Среднем Урале с момента запуска процесса лицензирования управления многоквартирными домами-банкротами стали 24 организации — четыре процента внесенных в реестр. По оценке Минстроя РФ , в целом в стране около 30 процентов недобросовестных УК, которые собирают деньги граждан и не переводят их по назначению. Суммарно они должны поставщикам 250 миллиардов рублей.

— Собственникам предоставлено право выбора. Если их устраивает действующая УК (как она начисляет плату за коммунальные услуги, как отчитывается), то для них ничего не меняется. А если есть недоверие, сомнения в эффективности компании, граждане могут заключить договоры от своего имени с поставщиками, — комментирует нововведения Алексей Россолов, директор департамента Госжилнадзора Свердловской области . — Ресурсоснабжающие организации тоже могут выступить с такой инициативой, если у УК имеется просроченная задолженность более чем за два месяца.

Статистики, сколько домов в регионе уже перешло на прямые договоры с начала апреля, в ведомстве пока не накоплено, но сами поставщики говорят, что процесс пошел.

— Заявки от населения есть, — подтверждает Ольга Булатова, пресс-секретарь екатеринбургского водоканала. — Но, чтобы перейти на прямые договоры, жильцам надо сначала организовать общее собрание собственников в доме и проголосовать (простым большинством, 50 + один голос. — Прим. ред.) за новую схему оплаты. Никто из граждан, подавших заявки в апреле, об этом не знал, копий протоколов собраний у них не было, поэтому удовлетворить их просьбы мы пока не можем.

В компании «Облкоммунэнерго», которая является поставщиком электроэнергии в 38 муниципалитетах Свердловской области и в 12 — поставщиком тепла, обращений от граждан в апреле не было.

Убрав из платежной цепочки одно звено, удастся добиться максимальной прозрачности расчетов, уйти от долгов

— Мы и раньше имели возможность работать с потребителями напрямую в рамках 354-го постановления правительства РФ , но многие УК трактовали его положения неоднозначно. Теперь никаких двойных смыслов быть не может, — комментирует заместитель гендиректора компании по реализации услуг Евгений Волков . — Убрав из платежной цепочки одно звено, удастся добиться максимальной прозрачности расчетов, уйти от долгов. Долги УК перед поставщиками часто невозвратны, если компания банкротится. К примеру, только в городе Артемовском у банкротов осело свыше 60 миллионов рублей.

Интересно, что у многих ресурсоснабжающих организаций уже имеется опыт работы с абонентами без посредников. В частности, Облкоммунэнерго несколько лет назад вынужденно перевело на такую модель 34 тысячи абонентов в 12 городах. За УК и ТСЖ сохранилось примерно 6,5 процента потребителей.

По словам Ольги Булатовой, Водоканал напрямую обслуживает около 200 домов. В основном это жилой сектор, где УК обанкротились. Собираемость платежей в них составляет 98 процентов, тогда как УК обычно обеспечивают около 70-ти. Поскольку на прямые расчеты перешла незначительная часть потребителей Екатеринбурга , общая задолженность по-прежнему велика — 2,8 миллиарда рублей. Теоретически сейчас компания может в одностороннем порядке разорвать договоры более чем с 500 УК и ТСЖ, чей двухмесячный долг подтвержден судом. Случится ли это, зависит от готовности должников выполнять свои обязательства.

Пожалуй, вопрос, который волнует многих: придется ли поставщикам увеличивать штат, если граждане начнут массово подавать заявки на заключение прямых договоров? Ольга Булатова затруднилась оценить объем предстоящей работы, но заверила, что у Водоканала уже был опыт резкого — в два раза — увеличения абонентской базы. Его можно считать успешным.

— С 1 января 2017 года законодатель обязал заключить прямые договоры со всеми собственниками и арендаторами нежилых помещений в многоквартирных домах. Образца типового соглашения не было, кроме того, нашим специалистам нужно было выйти по 10 тысячам адресов, чтобы оценить состояние счетчиков. А еще абоненты имеют обыкновение продавать недвижимость, сдавать, реконструировать. Нам пришлось перестроить внутреннюю работу службы, регламентировать время приема заявок в едином окне заказчика, принять дополнительно двух сотрудников. Но все равно с момента подачи заявки до оформления полного пакета документов может пройти до двух месяцев, — рассказывает официальный представитель Водоканала.

Впрочем, с абонентами-физлицами все может оказаться гораздо проще.

— Надо дождаться подзаконного акта: постановления правительства РФ, где будет разъяснен порядок заключения прямого соглашения, пока известен только список необходимых документов, — поясняет Булатова.

В департаменте Госжилнадзора соглашаются, что переход на прямые договоры не означает, что УК вообще исключат из взаимодействия с собственниками. Во-первых, именно она обеспечивает обогрев и освещение общего имущества и, соответственно, выставляет плату за это. Во-вторых, обслуживает трубопроводы в доме. Более того, Жилищный кодекс прямо возложил на УК обязанность обеспечить готовность инженерных систем к реализации прямых договоров, проконтролировать качество ресурсов и непрерывность их подачи, принять в случае необходимости претензии от жильцов. Также они должны обмениваться с поставщиками показаниями индивидуальных приборов учета, обеспечивать доступ к общему имуществу при отключении должников от электричества.