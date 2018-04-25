Провалиться в подземелье рискуют жители одной из многоэтажек в Люберцах

Крыльцо у подъезда дома в Люберцах рассыпается прямо на глазах. Между порожками огромные дыры, которые коммунальщики заботливо прикрывают дощечками.

В огромные щели у подъезда люберецкой многоэтажки легко могут провалиться ногой не только малыши, но и взрослые. И если днем не заметить западню сложно, то ночью здесь действительно опасно.

После приезда съемочной группы канал «360» инженер по ремонту и слесарь появились спустя 8 минут. Пока инженер рассказывал нам о том, что порожки рассыпались всего неделю назад, на коммунальный консилиум начали стягиваться жильцы с другой информацией.

По итогам разговора было решено, что на разрушенную половину крыльца установят временные ограждения, щели зальют, а затем уложат плитку. Открыть всю лестницу, в лучших советских традициях, пообещали к первому мая.