BNP Paribas и Deutsche Bank стали партнерами инновационной платформы Plug and Play

Совместно с универсальным стартап-центром TechQuartier во Франкфурте альянс, получивший название Fintech Europe, планирует помогать стартапам.

«Франкфурт является крупной финансовой столицей и должен стать глобальным финтех-центром», — заявил основатель и глава Plug and Play Саид Амиди

Программа будет официально запущена 29 мая, первая партия стартапов присоединится к ней в начале июня. TechQuartier предоставит бесплатное рабочее пространство для них, а также наставничестворуководителей, инвесторов и предпринимателей. К сотрудничеству с программой Fintech Europe планируется привлечь от 10 до 15 банков и поставщиков финансовых услуг.