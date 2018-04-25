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BNP Paribas и Deutsche Bank стали партнерами инновационной платформы Plug and Play
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BNP Paribas и Deutsche Bank стали партнерами инновационной платформы Plug and Play 

Банки.ру 2 часа назад
Совместно с универсальным стартап-центром TechQuartier во Франкфурте альянс, получивший название Fintech Europe, планирует помогать стартапам.
«Франкфурт является крупной финансовой столицей и должен стать глобальным финтех-центром», — заявил основатель и глава Plug and Play Саид Амиди.
Программа будет официально запущена 29 мая, первая партия стартапов присоединится к ней в начале июня. TechQuartier предоставит бесплатное рабочее пространство для них, а также наставничестворуководителей, инвесторов и предпринимателей. К сотрудничеству с программой Fintech Europe планируется привлечь от 10 до 15 банков и поставщиков финансовых услуг.
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