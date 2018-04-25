На площадях, балконах и крышах: пермский хор «Млада» выступит перед Валерией и Иосифом Пригожиным

Хор «Млада» примет участие в конкурсе «Московская весна а капелла». Им предстоит выступить на девяти площадках, в числе которых московские площади, балконы и даже крыши. Судьями певческого соревнования станут Виктор Дробыш Иосиф Пригожин , Валерия и Стас Пьеха . Конкурс проходит с 27 апреля по 9 мая в Москве . В нем примут участие 184 коллектива из 16 стран и 40 регионов России . Организаторы озвучили шесть площадок для выступления пермского коллектива. 30 апреля пермяки в 15:30 споют в Зеленограде на площади юности, а вечером в Москве на площади революции. 1 мая в 14:00 выступят в парке «Зарядье», а в 17:00 на улице Профсоюзной, 2 мая опять у памятника карлу Марксу на площади революции и в Зеленограде. — Нам предстоит выступить за три дня на девяти площадках и повторить сложнейшую акапельную программу, соответственно, девять раз, — рассказывают в хоре. — Поэтому для нас очень важна поддержка нашего зрителя, к примеру, кто будет в первомайские праздники в столице, смогут прийти к нам, одно из мест выступлений — театральная площадь Большого. Конкурсную программу художественный руководитель Млада-хор Ольга Выгузова пока не раскрывает. Известно, что в трэк-лист войдут акапельные произведения из нескольких репертуарных музыкальных шоу. На трех площадках пермский коллектив предстанет перед европейскими продюсерами и композиторами. В ходе конкурса будет устроено интернет-голосование на сайте. Хор «Млада» в списке участников находится под номером 166. А летом пермские певцы отправятся на фестиваль Уральская ночь музыки, который состоится в разгар Чемпионата мира по футболу.