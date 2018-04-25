Жители домов 16 и 18 на Рудневке привели свой двор в порядок

Уже шестой год подряд жители этих домов выходят на субботник. В минувшие выходные они не только привели свой двор в порядок, но и устроили себе настоящий праздник.

Привлекающий внимание баннер с надписью «Все на субботник!» приглашал косино-ухтомцев не остаться в стороне от благого дела. Фронт работ был обозначен заранее, штаб направлял активистов на участки.

На уборку своего двора вышли более 50 человек. Энтузиасты собрали мусор, вскопали землю и побелили стволы деревьев. Также были отремонтированы ограждения, приведены в порядок песочницы, высажены цветы. На парковочных столбиках после субботника появились светоотражающие ленты.

Помочь жителям также пришли представители организаций, находящихся в этом дворе. Директор частного детсада «Паровозик» Галина Сибилева выделила средства на покупку светоотражающей ленты, краски и кистей для окрашивания лавочек. Житель 6-го подъезда дома №16 Дмитрий принес десять ведер побелки для деревьев и кисти. Инвентарь для уборки был обеспечен районным «Жилищником».

Прекрасный подарок активистам к празднику труда сделал директор соседнего магазина ООО «Неграм-Сервис» Рза Мамедов. Он накрыл столы во дворе с горячим питанием, сладостями, соками и квасом, чтобы участники уборки могли подкрепиться.