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Жители домов 16 и 18 на Рудневке привели свой двор в порядок
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Жители домов 16 и 18 на Рудневке привели свой двор в порядок 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Уже шестой год подряд жители этих домов выходят на субботник. В минувшие выходные они не только привели свой двор в порядок, но и устроили себе настоящий праздник.
Привлекающий внимание баннер с надписью «Все на субботник!» приглашал косино-ухтомцев не остаться в стороне от благого дела. Фронт работ был обозначен заранее, штаб направлял активистов на участки.
На уборку своего двора вышли более 50 человек. Энтузиасты собрали мусор, вскопали землю и побелили стволы деревьев. Также были отремонтированы ограждения, приведены в порядок песочницы, высажены цветы. На парковочных столбиках после субботника появились светоотражающие ленты.
Помочь жителям также пришли представители организаций, находящихся в этом дворе. Директор частного детсада «Паровозик» Галина Сибилева выделила средства на покупку светоотражающей ленты, краски и кистей для окрашивания лавочек. Житель 6-го подъезда дома №16 Дмитрий принес десять ведер побелки для деревьев и кисти. Инвентарь для уборки был обеспечен районным «Жилищником».
Прекрасный подарок активистам к празднику труда сделал директор соседнего магазина ООО «Неграм-Сервис» Рза Мамедов. Он накрыл столы во дворе с горячим питанием, сладостями, соками и квасом, чтобы участники уборки могли подкрепиться.
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