Будущее у порога

Электронные сервисы значительно облегчают жизнь москвичей. Скоро они все будут объединены городской программой «Умный город».

Безопасность

Практически не остается в городе мест, не попадающих под взор камер видеонаблюдения, коих на улицах установлено уже порядка 160 тысяч. Благодаря системе «Мобильный инспектор» 70 процентов дорожно-транспортных происшествий и штрафов были оформлены в электронном виде при помощи планшета

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) начали внедрять в полном масштабе. МЭШ объединяет в себе 146 электронных учебников, более 30 тысяч тестовых заданий, 150 тысяч сценариев уроков для учителей

Городская инфраструктура

Городской беспроводной интернет сегодня доступен в метро и наземном транспорте, в парках. В два раза выросло количество точек доступа внутри Садового кольца. Более 90 процентов квартир в Москве используют домашний широкополосный интернет

Здравоохранение

Сто процентов городских медицинских учреждений подключены к Единой медицинской информационноаналитической системе. За прошлый год зафиксировано 111 миллионов записей к врачу по всем цифровым каналам

На официальном портале мэра и правительства Москвы создано 6,5 миллиона личных кабинетов. С недавнего времени в портал интегрированы «Электронный атлас», проект «Автокод», а также возможность получения госуслуг. За прошлый год на портал поступило 260 миллионов обращений за оказанием услуг

Коммунальная сфера все больше автоматизируется. Уже порядка 80 процентов бюджетных учреждений и более половины многоквартирных домов перешли на автоматический сбор показателей счетчиков. Все заявки и обращения теперь поступают в Единый диспетчерский центр. Запрос на получение единого платежного документа, передачу показаний счетчиков можно оформить на портале mos.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Созданная лаборатория инноваций позволила нам внедрять новые технологии. К примеру, Москва стала первым городом в мире, который создал государственную платформу на основе технологии блокчейна — «Активный гражданин».