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Почти 2 тыс. сотрудников МособлЕИРЦ приняли участие в апрельском субботнике в Подмосковье
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Почти 2 тыс. сотрудников МособлЕИРЦ приняли участие в апрельском субботнике в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Всего около 2 тысяч сотрудников Московского областного единого информационно‑расчетного центра (МособлЕИРЦ) привлекли для участия в апрельском субботнике на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы центра.
«Около двух тысяч сотрудников МособлЕИРЦ приняли участие в апрельском субботнике. Порядок наводили в 60 муниципальных образованиях Подмосковья — на территориях вблизи клиентских офисов и на участках, определенных районными администрациями», — говорится в сообщении.
Как отметил начальник управления «Солнечногорск» МособлЕИРЦ Алексей Гонтовой, в Солнечногорске сотрудники поучаствовали сразу в двух субботниках. Сначала во внутреннем — убрали придомовую территорию, а потом — в общегородском. Работали вместе с сотрудниками администрации и отдела соцобеспечения.
В свою очередь начальник управления «Воскресенск» МособлЕИРЦ Владислава Ермакова, добавила, что в Воскресенске традиционный субботник — это своеобразный праздник. Погода выдалась чудесная, все организации, участвовавшие в субботнике, собрались на центральной площади. После приветствия администрации нам продемонстрировали уборочную технику и началась работа. МособлЕИРЦ в этом году достался участок набережной Москва-реки. Собрали 60 мешков мусора. Теперь набережная реки в порядке.
3 километра заброшенной территории вдоль железнодорожных путей очистили сотрудники МособлЕИРЦ в Озерах.
«На апрельский субботник вышли сотрудники всех 54 территориальных управлений МособлЕИРЦ. Для нас субботник — это не только акция по наведению порядка и чистоты в городах и селах Московской области, но и формат дружественного, экологичного и ответственного взаимодействия с окружающей средой. Чистые территории и офисы, куда приятно прийти, уважительное отношение к нашим клиентам — это стандарт работы расчетного центра», — сказал генеральный директор ООО «МособлЕИРЦ» Владислав Колесников.
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