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Слепым россиянам дали пощупать Путина
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Слепым россиянам дали пощупать Путина 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Представители отделения «Единой России» в Химках подарили местному Всероссийского обществу слепых тактильный портрет президента Владимира Путина, сообщается в Instagram-аккаунте партии.
Подарок вручил региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Диктованный, чтобы абсолютно слепые члены общества «могли представить лицо Путина».
В сообщении отмечается, что портрет выполнен из экологичных гипоаллергенных материалов. Изображение разработано совместно с незрячими специалистами и максимально приближено к оригинальному размеру головы президента.
Образ Путина в разные годы использовался для создания 70-килограммовой шоколадной фигуры, снеговика, механической фигурки, причесок, а также футболок, сумок и других предметов одежды.
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