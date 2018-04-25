Слепым россиянам дали пощупать Путина

Подарок вручил региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Диктованный, чтобы абсолютно слепые члены общества «могли представить лицо Путина».

В сообщении отмечается, что портрет выполнен из экологичных гипоаллергенных материалов. Изображение разработано совместно с незрячими специалистами и максимально приближено к оригинальному размеру головы президента.

Образ Путина в разные годы использовался для создания 70-килограммовой шоколадной фигуры, снеговика, механической фигурки, причесок, а также футболок, сумок и других предметов одежды.