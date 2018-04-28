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В ГД анонсировали внесение поправок об ответственности за санкции в мае
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В ГД анонсировали внесение поправок об ответственности за санкции в мае 

Российская Газета 23 часа назад
Фото: Российская Газета
Внесение законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций планируется на май, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Ранее данное предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В интервью программе «Вести в субботу» на «России 1» он заявил, что исполнение санкций гражданами России должно караться административной или уголовной ответственностью​​​.
Исаев, которого цитирует РИА Новости, уточнил, что в Госдуме ведут консультации по данному вопросу с юристами. Дело в том, что депутатам предстоит получить отзыв Верховного суда.
— Я думаю, что в мае законопроект будет готов и, соответственно, внесен в Государственную думу, — сообщил парламентарий, добавив, что черновик законопроекта уже готов.
Володин выступил с данной идеей в ходе встречи с экспертами и бизнесом по поводу другого готовящегося законопроекта — о контрсанкциях в ответ на недружественную политику Запада.
Он заявил, что ответственность нужна для тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.
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