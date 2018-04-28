В ГД анонсировали внесение поправок об ответственности за санкции в мае

Исаев, которого цитирует РИА Новости , уточнил, что в Госдуме ведут консультации по данному вопросу с юристами. Дело в том, что депутатам предстоит получить отзыв Верховного суда.

— Я думаю, что в мае законопроект будет готов и, соответственно, внесен в Государственную думу, — сообщил парламентарий, добавив, что черновик законопроекта уже готов.

Володин выступил с данной идеей в ходе встречи с экспертами и бизнесом по поводу другого готовящегося законопроекта — о контрсанкциях в ответ на недружественную политику Запада.

Он заявил, что ответственность нужна для тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.